Muere a los 64 años Cosme Delclaux, secuestrado por ETA durante 232 días

El abogado vizcaíno Cosme Delclaux Zubiria, que sufrió uno de los secuestros más prolongados de la banda terrorista ETA, ha fallecido este sábado en Bilbao a los 64 años, según han confirmado fuentes cercanas a la familia. Su funeral está previsto en la iglesia de San Ignacio de Neguri, en Getxo.

Delclaux pertenecía a una conocida familia de industriales asentada en Neguri. Su nombre quedó marcado en la historia reciente de España tras ser secuestrado el 11 de noviembre de 1996, cuando tenía 34 años. Fue capturado a punta de pistola al salir de su trabajo en el Parque Tecnológico de Zamudio y permaneció en cautiverio durante 232 días.

Su liberación se produjo el 1 de julio de 1997 en un paraje del municipio vizcaíno de Elorrio, donde fue encontrado atado a un árbol. Apenas unas horas después, la Guardia Civil localizó el lugar donde estaba retenido el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, en uno de los episodios más impactantes de aquellos años.

El secuestro de Delclaux transcurrió en paralelo al de Ortega Lara y ambos casos generaron una fuerte movilización social, especialmente en el País Vasco. Durante meses, miles de ciudadanos salieron a la calle y popularizaron el uso del lazo azul como símbolo de rechazo al terrorismo y de apoyo a las víctimas.

Unas condiciones deplorables

Durante su cautiverio, Delclaux permaneció encerrado en un habitáculo oculto en una nave industrial, sin luz natural ni ventilación. En su posterior testimonio judicial, ofrecido en la Audiencia Nacional, relató las duras condiciones en las que vivió durante esos ocho meses, marcados por la rutina, el aislamiento y la incertidumbre constante.

Según explicó, intentó mantener cierta disciplina diaria para sobrellevar la situación, apoyándose en la lectura y en pequeños hábitos que le ayudaran a no perder la estabilidad emocional. También describió el impacto psicológico que le dejó la experiencia, asegurando que un secuestro de esas características cambia profundamente la forma de ver la vida, incluso años después de haber recuperado la libertad.

El caso de Cosme Delclaux se convirtió en uno de los más representativos de la violencia de ETA en la década de los noventa, tanto por su duración como por el contexto social que generó. Su fallecimiento cierra la vida de una de las víctimas del terrorismo que simbolizaron la resistencia de la sociedad frente al terrorismo.