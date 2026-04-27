Balas causa una herida mortal a la trama Koldo

"Mortal: 1.Que está sujeto a la muerte 2.Que ocasiona o puede ocasionar muerte 3.Fatigoso, abrumador, excesivo 4.Decisivo, concluyente 5.Dicho de un sentimiento negativo o de quien lo experimenta: Iimplacable, inmoderado 6.Propio o característico de un muerto o de su estado 7.Humano 8.Con las señas o apariencias de muerto, especialmente a causa de una fuerte impresión 9.Muy cercano a morir o que parece estarlo". Casi cualquiera de las nueve acepciones del Diccionario de la Lengua Española (DLE) valdría para lo que ha ocurrido este lunes en el Tribunal Supremo durante más de 14 horas.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha asestado un golpe mortal a la trama Koldo bajo el liderazgo de su esponsable en el área de Delincuencia Económica, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas. Una persona incómoda para el Gobierno. No ha mucho que lo certificara Leire Díez –"Necesito a Balas", "Si está muerto, mejor"--. Y ahora se entiende por qué. Balas es un tipo seguro de sí mismo, de lo que habla. Con una voz certera, casi radiofónica. No duda cuando le preguntan. Arma su seguridad desde el micrófono, haciendo imaginar un rostro serio y riguroso que queda escondido por las cámaras, que apuntan desde atrás hacia su espalda salvaguardando su identidad para que su cara no abra las portadas de los periódicos.

De él solo se conocerán públicamente algunos vídeos en los que se enfoque a su traje y en los que se vislumbre su barba cuando se pone de perfil para responder de forma explicativa y casi paternalista a las incisivas preguntas de la abogada de Koldo García, que busca incesante un traspiés de la UCO en sus informes, un Santo Grial que desacredite por completo a la institución y tire las numerosas pruebas que constan contra su representado.

El Santo Grial no llega. La consistencia de Balas no hace otra cosa que debilitar el pelo de caballo que sujeta la Espada de Damocles, incipiente, cada vez más cerca del cuello del extodopoderoso secretario de Organización del PSOE y su banda. Nombrando a "El 1": "El acceso a altas instancias es total". "Ábalos hace lo más grande". "Por eso cobra lo que cobra, le dan lo que le dan, y le pagan lo que le pagan". José Luis lo mira serio, más que nunca, como blandiéndose con un enemigo al que no le encuentra arañazos en la armadura. Siente el frío del acero sobre su nuca y eso le revuelve en el banquillo. Marino Turiel, su abogado, también hace lo que puede por desacreditar a la UCO. No consigue grandes méritos.

De la Hoz arremete contra el proceder de los agentes, que detuvieron a Koldo a punta de subfusil en su casa, donde estaba su hija de cuatro años. Otro de los agentes: "Dijo en una conversación telefónica ‘si alguien entra en mi casa me vuelvo loco y me lio a tiros’". Así cualquiera entra pidiendo permiso. Balas: "Aldama hizo llegar ‘chorizos’ a Koldo en 2023". Pues sí que se alargó la barbacoa. "Koldo es la correa de transmisión", "su hermano Joseba, su testaferro". Todo queda en familia. "Koldo, Joseba y Patricia Úriz acumulan 387.000 ingresados sin justificar entre 2020 y 2022". Aprovecho para recordar que Hacienda, a usted, le mira hasta los bizums del vermut de los domingos.

La herida ya sangra. Ábalos farfulla y comenta con Koldo. El aizcolari se levanta, habla. No susurra. Habla. Despista a su letrada. Intenta darle la razón con gestos exagerados. Ábalos lo mira. Serio. Nervioso. También buscando la oreja de su abogado. Se retuerce en un banquillo en el que lleva un mes sentado. Piensa que esto ya se acaba. Que la cosa no pinta bien. "No puedo más", me pareció leer en sus labios llegadas las once horas y media de sesión judicial escuchando a la UCO. Con cara de desaprobación. De decepción. De rabia. Respondiendo a los agentes sin tener la palabra. Balbuceando sus argumentos. Viviendo la impotencia del que que ve pasar su destino por delante de sus ojos, que se cierran al llegar las 00:00 horas, como queriendo descansar un mínimo de esta pesadilla.