Azcón defiende su pacto con Vox y critica al "antidemocrático" Sánchez: "Su prioridad es lo personal"

El todavía presidente en funciones del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha presentado este martes a la sesión de investidura con una defensa férrea de su pacto con Vox y ha contestado a los ataques de Pedro Sánchez reprochándole que su "prioridad es exclusivamente lo personal".

En su primera intervención ante las Cortes de Aragón, después de ganar las elecciones autonómicas, Azcón ha respondido así a las advertencias del presidente del Gobierno contra el acuerdo de gobierno de PP y Vox y, principalmente, contra la bautizada "prioridad nacional" que regirá el reparto de ayudas públicas.

El zaragozano ha señalado que el "único propósito" que le mueve para revalidar la Presidencia del Gobierno autonómico es "permitir que Aragón y los aragoneses disfruten de la estabilidad que solo" un Ejecutivo "sólido" puede aportar. Y ha celebrado que su acuerdo con Vox contemple la aprobación de cuatro presupuestos porque la región "ni merece ni necesita bloqueo", sino "estabilidad" y "políticas audaces" dentro del marco legal vigente.

Sánchez debe convocar elecciones

En este sentido, ha señalado que "cualquier gobernante con un mínimo sentido del deber y la moral entiende que la imposibilidad de presentar unas cuentas de forma reiterada obliga a una convocatoria electoral para que los ciudadanos expresen su voluntad al respecto".

Y "eludir esta responsabilidad", ha añadido, "como lleva haciendo durante años el presidente del Gobierno de España, no es más que una expresión antidemocrática, la demostración irrefutable de que su interés personal está por encima del general". "La prioridad del presidente del Gobierno es exclusivamente lo personal", ha criticado.