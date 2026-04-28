Cuatro trabajadores de la mina Miura, ubicada en el concejo asturiano de Ibias, llevan ya 6 días encerrados en la explotación. Allí reclaman a la empresa propietaria que les pague lo que les adeuda: en total el salario de 10 meses en los que no han cobrado y dos nóminas extra.

Es la medida desesperada de estos trabajadores que resisten en el interior de la mina, a 300 metros de profundidad, donde eran nueve compañeros cuando iniciaron esta protesta para tratar de recuperar el dinero que se les adeuda y retomar su actividad con garantías y seguridad. Una vuelta a la normalidad imposible a día de hoy, dado que se encuentran en un limbo legal al no haber cobrado su salario, pero tampoco haber sido despedidos para poder cobrar el subsidio de desempleo. Una situación que aseguran que está llevando al límite económico a sus familias.

Protesta en durísimas condiciones

Es por ello por lo que van a mantener esta dura protesta, ya que al frío y la humedad del interior de la mina se une también la falta de cobertura, con lo que permanecen aislados.

En esta situación estos cuatro trabajadores esperan pacientemente a tener una respuesta del empresario responsable ahora de la explotación, ya que el pasado 22 de octubre se formalizó la venta de Carbones de La Vega SL, titular de los derechos de explotación de Mina Miura en manos de Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes; al empresario madrileño Fernando Martínez Blanco.

El nuevo dueño tampoco ha pagado

Aseguran los trabajadores que dicho empresario les prometió que al menos pagaría dos de sus nóminas, así como las pagas extraordinarias de julio y diciembre antes del 20 de abril, pero no ha cumplido su promesa.

El pago no se ha realizado y, por ello, los mineros siguen protestando al tiempo que exigen que se reactive la actividad en la mina en la que llegaron a trabajar medio centenar de personas que se han ido marchando a otras empresas ante esta situación.

Los sindicatos apelan al Principado

A la espera de la respuesta del empresario, desde el sindicato SOMA-FITAG-UGT sostienen que la explotación es rentable y por ello reclaman que «si el empresario quiere cerrarla de mala manera» que sea el Gobierno del Principado de Asturias o un juez quien busque una forma legal para hacerse cargo de la mina.

«Queremos que busquen la forma legal para que se la quiten y nombren a un administrador que se haga cargo para que la mina pueda volver a funcionar, porque es una empresa rentable; por eso estamos aquí encerrados, porque queremos que la mina vuelva a funcionar», expone el representante de los trabajadores, José María Pérez Pereira, que ha agradecido el apoyo que los vecinos están dando a estos mineros.