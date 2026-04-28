Peramato planea colocar a la mujer de García Ortiz en la cúpula de la Fiscalía de Galicia

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, afronta este jueves un nuevo reparto de poder en el seno del Ministerio Público con una decisión que ya suscita críticas internas: la previsión de promocionar a Pilar Fernández Pérez, esposa del exfiscal general Álvaro García Ortiz, a la cúpula de la Fiscalía en Galicia.

El nombramiento se enmarca en la resolución de 22 plazas que debe abordar el Consejo Fiscal, una convocatoria clave para redefinir el organigrama de la institución. Entre los aspirantes, la candidatura de Fernández Pérez sobresale tanto por su proximidad personal al anterior responsable de la Fiscalía como por las dudas que genera su posible elección frente a otros candidatos con mayor antigüedad y trayectoria en fiscalías gallegas. Opta al puesto de teniente fiscal, el número dos en la comunidad, pese a partir con desventaja en el escalafón.

Un ascenso rodeado de polémica

Dentro de la carrera fiscal se da prácticamente por hecho que contará con el respaldo de Peramato. Una decisión que muchos interpretan como continuidad de una línea ya visible en los primeros movimientos de la actual fiscal general. No en vano, en su discurso de toma de posesión dejó patente su cercanía hacia su antecesor al afirmar: "Quiero expresar públicamente mi respeto, admiración y mi cariño a mi predecesor, a él y a toda su familia".

La posible designación de Fernández Pérez se suma a otros ascensos recientes que han alimentado el malestar interno. Casos como los de Ana García León o Diego Villafañe, ambos promocionados al Tribunal Supremo y vinculados al entorno de García Ortiz, han sido cuestionados por haberse producido por delante de perfiles con mayor experiencia.

En esa misma línea se sitúa la candidatura de Pilar Rodríguez, actual jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, que ha solicitado plaza en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, destino en el que también se encuentra García Ortiz después de que Peramato lo rehabilitase. Su eventual promoción, pese a haber estado investigada en la causa por la filtración de datos relacionados con Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso—, aunque resultó absuelta, es vista por algunos fiscales como un gesto de respaldo desde la cúpula.

Dudas internas en la Fiscalía

Mientras tanto, crece la incertidumbre en torno a figuras consideradas incómodas dentro de la institución. La continuidad de Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid no está asegurada. Su testimonio en el procedimiento contra García Ortiz, en el que señaló la filtración de un correo relevante, la ha situado en una posición comprometida. A pesar de su mayor antigüedad, Lastra compite con Isabel Martín, actualmente en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General y próxima al entorno que ha ganado peso en la nueva etapa.

El reparto que se decide este jueves no solo afecta a Galicia o al Tribunal Supremo. También incluye destinos clave en distintas fiscalías superiores, la Audiencia Nacional o Anticorrupción, configurando el modelo de dirección que Peramato quiere consolidar.

De fondo, persiste un debate que recorre la carrera fiscal: si los nombramientos responden a criterios objetivos de mérito y capacidad o si, por el contrario, se impone una lógica de afinidades personales. Una cuestión que ya ha sido objeto de reproche en el pasado, con decisiones anuladas por el Tribunal Supremo por falta de motivación suficiente.