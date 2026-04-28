El PNV humilla a Sánchez al anunciar que no apoyará el decretazo: lo lanzó solo "por continuar con el Gobierno"

Los nacionalistas vascos han confirmado su abstención en la complicada votación del decreto ley de vivienda para prorrogar los alquileres que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, impulsado por Sumar y abocado al fracaso por el rechazo de Junts. El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha señalado que no apoyarán el decreto por su "falta de seguridad jurídica". En una entrevista radiofónica, ha añadido que ni siquiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba "muy convencido" de este decreto ley y lo aprobó por su "necesidad para continuar con el Gobierno".

El presidente del PNV ha lamentado que el Gobierno haya presentado este decreto "sabiendo que no iba a haber una mayoría suficiente para impulsarlo". Además, Esteban ha considerado "muy arbitrarios" los plazos: "Hay una falta de seguridad enorme". "Llevamos seis o siete años con medidas excepcionales en materia de vivienda, y así no podemos continuar, porque debemos dar seguridad, tanto a los propietarios de pisos como a los quieren un alquiler, y eso requiere de una normativa que se mantenga en el tiempo".

Mientras, la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha exigido al Gobierno que, más allá de fórmulas "bienintencionadas" para combatir la crisis de la vivienda, ponga sobre la mesa medidas "integrales" y afronte este debate sin planteamientos "ideologizados". Su abstención, ha añadido, se debe a razones tanto "formales" como de "fondo".

En una rueda de prensa en el Congreso, se ha quejado de que el Ejecutivo no negoció con su grupo antes de aprobar el decreto ley y le ha echado en cara que vuelva a recurrir a este instrumento para legislar sobre un asunto que requiere medidas que den "seguridad jurídica a medio y largo plazo" tanto a arrendadores como a arrendatarios. "No se puede hacer frente a la crisis de vivienda con decretos leyes", ha sentenciado, recalcando que estas normas se tienen que convalidar o no tal y como llegan al Congreso sin poder hacer cambios y que el Ejecutivo tiene que negociarlas con anterioridad, lo que tampoco se ha hecho en esta ocasión.

Para Vaquero, este decreto "es un signo de fracaso" y ha apuntado que "la crisis de vivienda es estructural". Preguntada por si debería haber elecciones, ha apuntado que Sánchez "es el que tiene el botón para que finalice". Y ha señalado que a su juicio al Ejecutivo "le cuesta legislar porque parte de planteamientos muy ideologizados".