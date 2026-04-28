Iván Redondo explica su sorprendente versión de su salida de Moncloa

Iván Redondo, exdirector del Gabinete del presidente Pedro Sánchez, ha desvelado este martes que salió del Palacio de la Moncloa por una operación de corazón que le obligó a "parar" y asumir "otras prioridades", a la vez que ha confirmado que el jefe del Ejecutivo le quería de ministro en su Gobierno. Algo que choca directamente con la información publicada por Libertad Digital en la según fuentes socialistas consultadas por este diario Iván Redondo exigió a Sánchez ser ministro de la Presidencia. Fue una "exigencia" más que petición y "entró en cólera" cuando se enteró de que Bolaños había ganado la partida.

"Hay que saber ganar, saber perder y saber parar. Y me operaron del corazón", ha revelado en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de 'Antena 3', en la que también ha señalado que "la única persona" que sabía de la cardiopatía, además de su familia, era Pedro Sánchez, "que siempre ha sido leal, nunca lo ha contado" y respetó su decisión. "Opté por la lealtad, la estabilidad y el silencio. El presidente siempre fue muy generoso conmigo", ha agradecido.

Redondo ha explicado que en septiembre de 2020, antes de hacer deporte en el gimnasio del búnker de Moncloa junto al actual ministro Félix Bolaños, entonces secretario general de Presidencia, se hizo un chequeo completo "que generaba dudas". Así, ha contado que los médicos le diagnosticaron comunicación interauricular, un defecto cardíaco congénito ("agujero grande en el corazón") presente al nacer, donde el tabique que separa las aurículas no cierra correctamente.

"Me lo diagnostican con 39 años y es un shock. Me dijeron los médicos de Moncloa que era un caso de uno entre mil. Había que operar", ha continuado Redondo, que ha indicado que fue intervenido el 17 de diciembre de 2020 y, después, entró en "un proceso de recuperación", también de salud mental.

Redondo también ha confirmado que Sánchez le quería como ministro del Gobierno de España. "Es así. Ya lo explicará él algún día, como estoy explicándolo yo, cinco años después", ha dicho el exdirector del Gabinete del presidente socialista, que ha insistido en que no era el "momento" de asumir el nuevo cargo por su operación de corazón.

Un extraño que acaparaba todo el poder

Sorprende que años después de su despido cuente esta versión. Y es que, su obsesión por la batalla del relato y los eslóganes le granjearon dentro del PSOE una fama de "vende biblias", con la que fue ganando muchos enemigos dentro del partido, que han recordado en decenas de ocasiones que es un experto en comunicación, pero que no controla las instituciones.

El PSOE nunca terminó de digerir la acumulación de poder que Redondo había cosechado en los últimos tres años. El malestar en el seno del partido comenzó desde el mismo momento en que Sánchez optó por él en lugar de Juan Manuel Serrano, jefe de gabinete de Sánchez cuando surgió la oportunidad de la moción de censura para arrebatar el Gobierno a Mariano Rajoy.