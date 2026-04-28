La Audiencia Nacional absuelve a los 15 imputados del caso Mercasa y achaca 'carencias' a la acusación de Fiscalía

La Audiencia Nacional ha absuelto a todos los acusados, 15 personas físicas y tres jurídicas, por el caso Mercasa al no haberse podido probar las mordidas supuestamente pagadas a autoridades de Luanda (Angola) para conseguir la adjudicación de la construcción de un mercado mayorista en la citada ciudad africana.

Los absueltos fueron acusados de haber cometido delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Todo ello, con el objetivo de conseguir el proyecto, que se construyó entre los años 2006 y 2016.

En una sentencia de 424 páginas a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el tribunal formado por los magistrados Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Javier Mariano Ballesteros ha absuelto a los acusados concluyendo que no hubo ni sobornos ni irregularidades. La Sección Cuarta de la Sala Penal descarta todos los delitos que se imputaban y deja sin efecto la tesis que sostuvo durante la instrucción el juez Santiago Pedraz, apoyado por la Fiscalía.

"Todas estas obras para la construcción del mercado mayorista de Luanda se ejecutaron conforme a Derecho, sin que el Consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC) destinara dinero, directa o indirectamente a través de terceros, a pervertir a autoridades y funcionarios angolanos ni a realizar ninguna actuación en contra de la legislación vigente. Por lo que no se ha detectado la existencia de sobornos a aquellas autoridades y funcionarios que viciaran las adjudicaciones efectuadas, más allá de las meras hipótesis y elucubraciones", destacan.

Falta de contundencia de Fiscalía

Los magistrados cuestionan abiertamente el trabajo de las acusaciones, especialmente el de la Fiscalía, al considerar que su exposición no solo no ha ayudado a esclarecer los hechos, sino que ha contribuido a dificultar la comprensión del caso: "Debemos inicialmente criticar los defectos de exposición que han expuesto las acusaciones, en especial la pública, en su empeño de explicar la problemática suscitada con proliferación de datos que, en lugar de clarificar los hechos, ha contribuido a originar un confusionismo desmedido por la variedad de documentos, correos electrónicos e informes policiales".

En este sentido, la Sala destaca que las pruebas aportadas por las defensas han resultado "más contundentes" que las de la acusación, poniendo de manifiesto la "carencia de soportes probatorios de cargo" de las acusaciones.

Otro de los elementos clave del fallo es la valoración del contexto en el que se desarrollaron los contratos. Los magistrados rechazan la criminalización automática de las comisiones en operaciones internacionales y advierten de una "desmesurada demonización" de estos pagos en un país como Angola, que acababa de salir de una guerra civil y donde las prácticas contractuales respondían a una realidad económica y jurídica distinta.

Según la Sala, en ese contexto resultaba lógico que los intervinientes aseguraran sus retribuciones, lo que desmonta la interpretación de las acusaciones que veían en esas comisiones un indicio de corrupción.

Entre los absueltos figuran exdirectivos del consorcio de Mercasa como María Jesús Prieto, así como el empresario José Herrero de Egaña, además de varias mercantiles implicadas en el proyecto. Asimismo, el tribunal no da por probado que uno de los investigados, el empresario Guilherme Oliveira —actualmente huido de la justicia—, recibiera dinero de Mercasa para sufragar regalos, viajes o gastos de autoridades angoleñas.