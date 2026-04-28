La "delación" de Jordi Pujol Ferrusola: la 'deixa' era fruto del tráfico de divisas del abuelo Florenci

"Mi abuelo traficaba con divisas desde Tánger, con dólares americanos y libras esterlinas, para los empresarios del textil, de la lana y el algodón que necesitaban comprar género y máquinas fuera de España porque estaban en la fase de la autarquía. Fue el primer condenado por estos hechos por el régimen franquista". Y de ahí viene la "deixa", según Jordi Pujol Ferrusola, nieto de Florenci Pujol, el abuelo traficante del que JPF habla con indisimulado arrobo.

La segunda jornada de interrogatorios a los acusados ha sido acaparada nuevamente por Jordi Pujol Ferrusola, un hombre al que le gusta hablar y tiende a "pujolear". Es decir, a irse por los cerros de Úbeda, como su padre. Contesta a las preguntas asistido por documentación que extrae de unas carpetas. Es rápido de reflejos, en la esgrima dialéctica. El fiscal Fernando Bermejo lo conoce perfectamente y le deja hablar. Todo son transferencias millonarias de unas empresas a otras y a las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola en México, en Suiza, en España. Y casi todas tienen la misma justificación. Jordi Pujol Ferrusola era un comisionista que manejaba información privilegiada (lo admitió él casi con orgullo en la primera sesión) y cuyas gestiones "personalísimas" le procuraban unos ingresos extraordinarios.

La coartada incluye un autorretrato muy complaciente sobre sus aptitudes profesionales. "Todo a riesgo, todo a riesgo" era su forma de actuar. Explorar negocios en Argentina, México o Gabón y financiar proyectos. Un hombre de negocios. Como su abuelo, pero todo legal.

Turno para Cristóbal Martell

El fiscal martillea con preguntas sobre más transferencias, indaga en el origen de determinados pagos, insiste en la ausencia de material escrito justificativo y Jordi Pujol Ferrusola repite sus argumentos defensivos. Tras el turno del fiscal, Jordi se niega a contestar a la Abogacía del Estado. Despacha unas cuentas preguntas de las defensas de sus hermanos y otros acusados. Toma la palabra Cristóbal Martell su abogado, de los más famosos y reputados de Barcelona. Entre sus clientes, el futbolista Messi o el ya fallecido Josep Lluís Núñez. Un portento. Es Martell quien le "arranca" la confesión o delación sobre el abuelo Florenci.

Son hechos conocidos. Florenci Pujol fue condenado en 1959 por evasión de capitales y tráfico de divisas. Evadía capitales en dirección a Suiza a través del puerto de Barcelona. Y de ahí, la fortuna oculta en Andorra.

Las apuestas son favorables a los Pujol. La mayoría de los medios aprecia falta de concreción en la fiscalía y pruebas circunstanciales, más inferencias que apuntes concretos. El primogénito del clan afronta una petición de 29 años por diferentes delitos: asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública. Se ha defendido con vigor. Y ha insistido en que ni tuvo tratos con la Generalidad ni cobraba comisiones en Andorra.

Cambio de estrategia

El segundo en declarar es Josep Pujol Ferrusola, el tercero en la línea sucesoria. Se le piden catorce años de prisión por asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública. Su abogado es Jaime Campaner. Otra estrategia. Josep Pujol Ferrusola se niega a contestar a la fiscalía, a la abogacía del Estado y al resto de letrados. Sólo responderá al suyo.