La Eurocámara retira la inmunidad a Alvise Pérez por un caso de acoso a una fiscal en Valencia

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes retirar la inmunidad parlamentaria al líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para permitir que continúe la investigación del Tribunal Supremo en España por un presunto caso de acoso a la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert. La decisión se ha adoptado mediante votación a mano alzada en Estrasburgo.

La Eurocámara ha respaldado el informe elaborado por el eurodiputado italiano Mario Furore (Movimiento Cinco Estrellas), integrado en el grupo de La Izquierda. En él se recomienda levantar la inmunidad del eurodiputado español al considerar que los hechos investigados se produjeron antes de su elección como eurodiputado en junio de 2024.

Según el documento aprobado, el Parlamento Europeo no ha detectado indicios de que el procedimiento judicial contra Pérez tenga como objetivo perjudicar su actividad política, un elemento conocido en el ámbito parlamentario como fumus persecutionis.

El informe subraya que "no se ha podido determinar la existencia de elementos de hecho que indiquen que la actuación judicial se inició con la intención de causar un perjuicio a la actividad política de Alvise Pérez en su calidad de diputado al Parlamento Europeo".

Hechos anteriores a su condición de eurodiputado

El expediente remitido por el Tribunal Supremo se refiere a unos hechos que, según la documentación analizada, habrían tenido lugar entre enero y febrero de 2024, es decir, varios meses antes de que Pérez accediera al Parlamento Europeo tras las elecciones de junio de ese mismo año.

El texto aprobado por la Eurocámara recuerda que, en ese momento, el líder de SALF "no era diputado del Parlamento Europeo en el momento de la presunta comisión de los delitos", un aspecto clave para justificar el levantamiento de la inmunidad en este procedimiento.

La decisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni sobre la existencia de responsabilidad penal, sino que permite a la justicia española continuar con la instrucción del caso.

Posibilidad de recurso y efectos limitados

El reglamento del Parlamento Europeo contempla que cualquier eurodiputado puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión de levantar su inmunidad. En este caso, Alvise Pérez mantiene abierta esa vía jurídica tras la votación del pleno.

La institución comunitaria ha insistido en que el levantamiento de inmunidad no supone una condena ni afecta al escaño del eurodiputado, ni a sus derechos parlamentarios. Únicamente autoriza a los tribunales nacionales a proseguir el procedimiento penal en los términos solicitados.

Segundo suplicatorio en trámite

De forma paralela, el Parlamento Europeo tramita un segundo suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo español, en este caso por un presunto delito electoral y de financiación ilegal de partido político.

Este procedimiento está relacionado con la supuesta recepción de 100.000 euros en efectivo por parte de un empresario vinculado al sector de las criptomonedas durante la campaña de las elecciones europeas en las que SALF obtuvo representación con tres escaños.

El informe correspondiente ha sido asignado a la eurodiputada Pascale Piera, de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, dentro de la comisión de Asuntos Jurídicos, donde ya se encuentra en fase de análisis.

La Eurocámara deberá pronunciarse de forma independiente sobre cada uno de los suplicatorios que lleguen desde la justicia española, sin que exista una decisión conjunta sobre los distintos procedimientos abiertos.

En todo caso, será la jurisdicción española la encargada de determinar, en última instancia, las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de cada investigación.