Adiós a la clase media: el 70% de los españoles asume la derrota

La fotografía que deja el informe Horizontes, elaborado por H/Advisors junto a 40dB, resulta incómoda para cualquier relato triunfalista: la percepción social apunta a un deterioro generalizado. Más de ocho de cada diez españoles describen el mundo como un lugar inestable y casi tres cuartas partes creen que es más inseguro que hace una década. No es una inquietud abstracta: más de la mitad considera plausible un conflicto global de gran escala, reflejo de un clima internacional cada vez más volátil.

Ese desasosiego exterior encuentra eco dentro de nuestras fronteras. El coste de la vida se consolida como la principal preocupación, muy por encima de la vivienda, la sanidad o la corrupción. Es el único problema que supera el 50% de menciones, lo que evidencia hasta qué punto la presión económica marca el día a día.

Ahí es donde se abre la principal grieta. La sensación mayoritaria es que la situación no mejora. La mitad de los ciudadanos reconoce que no puede ahorrar y más del 70% considera fuera de su alcance mantener un nivel de vida propio de la clase media. La idea de progreso, lejos de consolidarse, pierde fuerza.

Este cambio de mentalidad es especialmente visible entre los jóvenes. Para muchos, el esfuerzo ha dejado de ser garantía de ascenso social. Factores como la herencia o el entorno familiar ganan peso frente al mérito individual, lo que refleja una pérdida de confianza en uno de los pilares tradicionales de la movilidad social.

Desafección política

El malestar económico se combina con una creciente desafección política. Un 65% de los encuestados asegura no sentirse representado por el sistema democrático y solo una minoría cree que el país avanza en la dirección correcta. La polarización, además, condiciona la percepción: el juicio sobre España depende en gran medida de la afinidad ideológica.

La fractura social se amplía en varios frentes. Los ciudadanos perciben una sociedad más dividida, donde las tensiones políticas se suman a otras de carácter social y cultural. La brecha entre población autóctona e inmigrante aparece como una de las más relevantes, incluso por delante de las diferencias económicas.

En paralelo, se impone una lógica de repliegue. Siete de cada diez españoles creen que la sociedad es hoy más individualista que hace una década. No tanto por convicción como por necesidad: ante un entorno incierto, gana peso lo cercano, lo conocido. Esa actitud se traduce en comportamientos concretos: más cautela en el gasto, rechazo al endeudamiento y preferencia por opciones que transmitan seguridad, como las marcas nacionales.

Optimismo limitado

El clima general tampoco favorece la cohesión. Más del 60% considera que hoy es más difícil articular un proyecto común para el país, mientras crece la percepción de que problemas clave, como la vivienda, no reciben la atención que merecen frente al protagonismo de la confrontación política.

Aun así, el informe detecta algunos espacios donde persiste cierto optimismo, como la innovación tecnológica o los avances en igualdad de género. El perfil más optimista se concentra entre los jóvenes, quienes cuentan con una mejor situación económica y entre quienes utilizan habitualmente herramientas de inteligencia artificial.

Pero son matices dentro de un diagnóstico dominado por la incertidumbre. Más que miedo, lo que se impone es la desorientación: la sensación de que el futuro es difícil de prever y de que las reglas que antes ofrecían estabilidad han dejado de funcionar.