La prensa israelí avisa de que Netanyahu y Trump podrían apoyar los planes de Marruecos sobre Ceuta y Melilla

Los deseos expansionistas de Marruecos con Ceuta y Melilla cada vez son mayores. Este riesgo que sufre España de perder dos territorios estratégicos ha aumentado desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, debido a las malas relaciones internacionales con países como Estados Unidos e Israel, además de los continuos chantajes que sufre el Gobierno por parte de Marruecos.

En este contexto de debilidad del Gobierno para enfrentar el problema de Ceuta y Melilla, los medios israelíes ya están hablando de la posibilidad de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu apoye a Marruecos en su afán por tomar las dos ciudades españolas. De hecho, no sería la primera vez que se vería este respaldo, puesto que el primer ministro de Israel ya apoyó al país vecino cuando reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental en el año 2023, algo muy contrario a los intereses de España.

El periódico ‘Ynet Global’ hace hincapié en que "Israel es el nuevo socio más importante de Marruecos y que se encuentra en una posición privilegiada para ejercer presión", además de recordar los enfrentamientos entre Pedro Sánchez y Donald Trump: "La negativa de España a permitir el acceso de Estados Unidos a sus bases militares de Rota y Morón durante la guerra contra Irán, su reiterado incumplimiento de los objetivos de gasto en defensa de la OTAN y la postura beligerante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia la administración Trump, han generado una auténtica fisura en la defensa estratégica de España sobre Ceuta y Melilla".

El artículo recuerda que Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y uno de los confidentes más cercanos de Marco Rubio, declaró públicamente que los enclaves "no se encuentran en territorio geográfico español", sino en territorio marroquí, y que su destino debería ser "establecido, negociado y discutido entre amigos y aliados".

El distanciamiento de España con Washington se ha acentuado aún más en los últimos meses. Trump calificó a España de "terrible" en marzo y ordenó a su secretario del Tesoro que cortara las relaciones económicas con Madrid. Y hace unos pocos días, un correo electrónico interno del Pentágono sugirió opciones que incluían la suspensión de España de la OTAN por su negativa a facilitar las operaciones estadounidenses contra Irán.

Esto supone que las ansias expansionistas de Marruecos van más allá del enfrentamiento entre España y Marruecos, ya que entran como actores principales Estados Unidos e Israel con Donald Trump y Benjamín Netanyahu hartos de Pedro Sánchez y con el país vecino como un aliado cada vez más fiable.

Tres posibilidades de apoyo a Marruecos

El artículo señala que Israel puede impulsar su apoyo a Marruecos a través de tres vías distintas. Primero, "mediante la comunicación diplomática directa. El reconocimiento israelí de que la continua ocupación española de territorio africano socava la credibilidad poscolonial que exigen los marcos de normalización redefiniría el caso de Ceuta y Melilla como un asunto de gobernanza regional, y no simplemente como una disputa bilateral".

Segundo, "a través de los círculos de Washington, donde la influencia israelí es considerable, los funcionarios israelíes pueden reforzar el argumento de que la contribución estratégica de Marruecos —como ancla del Mediterráneo occidental, controlando el acceso sur al Estrecho de Gibraltar y siendo el socio con el tratado más antiguo de Estados Unidos— justifica un apoyo estadounidense concreto en su demanda territorial más persistente".

Tercero, "Israel puede exponer la flagrante hipocresía de España. Madrid ha sido una de las voces europeas más contundentes en la condena de las políticas territoriales y los asentamientos israelíes. España reconoció el Estado palestino en 2024, mientras que simultáneamente mantiene enclaves europeos en suelo africano que datan de cuatro siglos antes del Israel moderno".

Esta buena relación entre Israel y Marruecos proviene de uno de los acuerdos de Abraham en el que Marruecos se convirtió en uno de los primeros países árabes en reconocer a Israel en el año 2020.

No beneficia a ningún partido español

Y todo ello, recuerda el artículo, no requeriría una acción militar para tomar el otro lado del Estrecho de Gibraltar, uno de los puntos marítimos más importantes del mundo. Además, no hay que olvidar que Ceuta y Melilla no serán defendidas por la OTAN, ya que no están cubiertas por el paraguas de defensa colectiva de la organización.

Esta situación no beneficia a España ni a ninguna de las formaciones españolas ya que el Gobierno de Pedro Sánchez sufre a diario la presión de Estados Unidos, Israel y Marruecos, mientras que el Partido Popular y especialmente Vox, está siendo muy criticado en un sector de la derecha por ser aliado de Israel a pesar de que el país judío prioriza a Marruecos antes que a España.