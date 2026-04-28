Pérez de los Cobos detalla en la Audiencia el pago "en cascada" de los fondos reservados

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha comparecido en calidad de testigo para hablar sobre su papel en la adjudicación de pagos reservados y los pagos a colaboradores. Durante su intervención ha detallado el funcionamiento en "cascada" y ha matizado que "el fin ultimo para que se dedican los gastos reservados lo tiene el responsable de cada unidad de investigación y su jefe inmediato".

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

Pérez de los Cobos ha detallado el funcionamiento "en cascada" de la asignación de fondos reservados desde el gabinete que el dirigía. En cuanto a la documentación que recibían sobre estos gastos ha precisado que es "acumulativa en cuanto a los conceptos genéricos". De esta manera, Pérez de los Cobos ha precisado que no conoce con detalle el pago a colaboradores concretos porque el concepto que se eleva es "pago a colaboradores", en plural.

Durante la mañana también ha intervenido Miguel Ángel Bayo, que estaba destinado en la dirección adjunta operativa y desempeñó funciones relacionadas con los fondos reservados. En su turno de palabra ha sido preguntado por la Fiscalía si entregaba pagos a colaboradores por otro cauce.

"Los fondos seguían un camino reglado pero podría haber una excepción, que dijese el Director Adjunto Operativo a una persona concreta se le diese una cantidad pero eso no era lo habitual", ha explicado.

El Fiscal ha continuado preguntando sobre si dentro de esas excepciones se encontraban el comisario Villarejo, Enrique García Castaño o Gómez Gordo. Bayo a precisado que García Castaño se encontraba en "esa excepción". "A ese señor si recuerdo haberle pagado alguna cantidad", ha comentado para posteriormente añadir que se asignaban a García Castaño "si bien en el recibo que el cajero le entregaba podría poner 'Enrique García Castaño' o 'UCAO'".

Sobre esta misma cuestión ha hablado el testigo anterior y predecesor de Bayo, Felix Eduardo Lacasa. "En cuanto al dinero que se gestionaba o que se entregaba era el propio DAO el que pasaba con algunos de los colaboradores y me decía: 'pues dale lo que te justifique'", ha explicado Lacasa que ha matizado que los colaboradores que él conocía eran "todos policías". Entre ellos se encontraban García Castaño, el comisario Villarejo y Gómez Gordo.

"Ningún sobreaviso"

Durante la jornada de declaraciones también ha intervenido el sacerdote Silverio Nieto, que ha sido preguntado por los mensajes intercambiados con el ex secretario de Estado Francisco Martínez en relación con la operación Kitchen. Nieto ha señalado que el contenido de los mensajes en relación a la causa no recuerda si los leyó en la prensa o se lo comentó Enrique García Castaño.

De igual manera, Nieto también ha señalado que al margen de los mensajes no recuerda haber hablado por otro medio (llamada o en persona) con Francisco Martínez sobre el tema. Por todo ello ha declarado los mensajes no se tratan de "ningún sobreaviso".