La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha señalado como causa principal del accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) –en el que fallecieron 46 personas– la existencia de una rotura de carril en la vía. Así lo recoge el informe remitido al juzgado que instruye el caso.

El documento, que todavía tiene carácter provisional, concluye que no se han detectado anomalías previas en ninguno de los dos trenes implicados antes del momento del siniestro. No obstante, la propia comisión advierte de que sus conclusiones podrían modificarse si aparecen nuevos elementos durante la investigación.

Un análisis basado en múltiples pruebas

Para elaborar el informe, la CIAF ha analizado las cajas negras de ambos trenes, los audios de cabina del Alvia, las grabaciones del circuito cerrado de televisión del tren Iryo, así como documentación técnica de la infraestructura, incluyendo planos de las obras de renovación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla y el ramal La Sagra-Toledo, además de información facilitada por Adif.

Uno de los elementos clave del análisis ha sido la reconstrucción detallada de los eventos en base a tiempos, posiciones kilométricas y registros de seguridad.

Velocidades, descarrilamiento y cronología del suceso

Según el informe, el tren Iryo, que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid, circulaba en el momento del descarrilamiento a unos 215 km/h. El incidente se habría producido en el punto kilométrico 319.412.

Posteriormente, parte del tren invadió la vía contigua, lo que desencadenó la colisión. En el análisis también se indica que el tren Alvia circulaba en torno a los 213 km/h en el momento del impacto.

Los investigadores precisan además que hubo una desincronización en los sistemas de registro de tiempo del Alvia, que presentaba un retraso de 2 minutos y 22 segundos respecto a la hora real, lo que obligó a recalcular la cronología del suceso.

Señales, frenado de emergencia y reacción del sistema

El informe detalla que el cierre inesperado de una señal (S613) provocó la activación del sistema de seguridad LZB, que ordenó un frenado de emergencia al detectar falta de distancia suficiente para detener el tren con normalidad.

En el audio de cabina se recoge la activación de las alarmas acústicas correspondientes a la sobrevelocidad y al frenado de urgencia.

Además, apenas unas centésimas de segundo después del descarrilamiento del Iryo, este ocupó la vía contigua, lo que derivó en la colisión.

Indicios técnicos tras el descarrilamiento

Entre los hallazgos recogidos, se observa en las grabaciones la aparición de posibles esquirlas incandescentes en el interior de algunos vagones, probablemente originadas por el contacto anómalo entre ruedas y elementos metálicos de la infraestructura tras el descarrilamiento.

También se detectó un aumento de temperatura en uno de los ejes del tren Iryo, así como una caída de tensión en la red eléctrica asociada a un posible cortocircuito, aunque el informe no determina con certeza su origen exacto.

Fallo en la infraestructura

Tras el análisis de todos los datos disponibles, la CIAF descarta que el origen del accidente se encuentre en fallos previos de los trenes implicados. La hipótesis principal apunta directamente a la infraestructura ferroviaria, concretamente a una rotura de carril como elemento desencadenante del descarrilamiento y la posterior colisión.

Aun así, el organismo insiste en que las conclusiones no son definitivas y quedan sujetas a posibles revisiones conforme avance la investigación judicial y técnica.