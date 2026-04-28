Trama Koldo: Ábalos atacará a Óscar Puente en su declaración por utilizar la auditoría de Transportes como cortafuegos

Fuentes jurídicas han revelado a Libertad Digital la estrategia de defensa que esgrimirá el exministro José Luis Ábalos durante su declaración como imputado en el Tribunal Supremo. Uno de los puntos más importantes será su intención de tumbar la auditoría que realizó Óscar Puente a su llegada al Ministerio de Transportes, que le sirvió como cortafuegos para encapsular la corrupción.

El exministro ha presenciado durante el último mes de abril cómo los sucesivos testigos que han comparecido en la causa le han señalado de alguna de las maneras como partícipe en una trama corrupta. La Fiscalía Anticorrupción le pide 24 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, un delito continuado de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Está previsto que Ábalos declare este miércoles.

Según han desvelado las citadas fuentes, la defensa de Ábalos quiere dar una importancia vital a la auditoría realizada por el ministro Puente por considerarla "fuego amigo". "Es una mendacidad absoluta lo que hizo el ministro", aseveran estas fuentes cercanas al exministro. La defensa de Ábalos considera que no es casual que coincidiera la publicación de la auditoría con la detención de Koldo García y el comienzo de las investigaciones que señalaban a Ábalos como el jefe de la trama.

"Esa coincidencia no es casual, lo hacen para focalizar, para exculpar al partido; señalar a Ábalos y no extender más allá las responsabilidades y en eso han sido unos maestros", aseveran acerca de la forma que han tenido los cargos socialistas de aislar a Ábalos. "No es venganza, es acreditar la mendacidad de alguien que está en una responsabilidad pública y lo que hace es intentar excluir su propia responsabilidad", recalcan sobre Puente.

Asimismo, la defensa de Ábalos buscará atacar a la UCO intentando desacreditar sus sucesivos informes y las "numerosas filtraciones" sobre el caso; que, según defenderá Ábalos, vendrían de la citada policía judicial. "Hay cosas que solo puede tenerlas la UCO como el famoso pendrive que ha salido ahora que contenía las imágenes del Comité Federal. Esas imágenes sólo las tenían Ábalos y Pedro Sánchez", han explicado las citadas fuentes.

En este sentido, la defensa del que fuera mano derecha del presidente del Gobierno buscará desacreditar a la UCO siendo minuciosos con pequeños "errores" que han tenido desde la Guardia Civil, siempre a ojos de la defensa. Esto es, intentar desacreditarlos mediante la terminología utilizada que, según asegurarán las defensas, demostraría falta de conocimiento técnico de la Guardia Civil.

Además, harán hincapié en los testimonios exculpatorios de algunos testigos, entre ellos, el de Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transporte. Este aseguró que la "nota de prensa" en favor de Air Europa fue idea suya. De hecho, la defensa se centrará en negar las contraprestaciones a la trama argumentando que la UCO utiliza "coincidencias" como el contrato de alquiler del chalet de la Alcaidesa para achacarlas al exministro.

Acusar a Aldama de ser "el penetrador" en el Ministerio

De la misma forma, Ábalos cargará contra Víctor de Aldama achacándole ser "el penetrador" en el Ministerio. Esto es, aseverar que fue Aldama quien "se hizo amigo de todo el mundo" e intermedió con numerosas personas sin que Ábalos conociese todas sus actuaciones para después señalarle a él como su nexo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es más, estas fuentes han aseverado que a quien en realidad "le gustaba" influir y "decir que iba de parte del ministro" era Koldo García; si bien lo han exculpado afirmando que tampoco habría recibido contraprestaciones por sus "favores", sino que los habría hecho porque "le gusta ayudar".

De esta forma plantea la defensa de Ábalos una declaración crucial después de un mes de juicio en la que también buscarán acreditar que se ha vulnerado su derecho a la defensa por no disponer del material incautado por la UCO, algo que ya han argumentado en numerosas ocasiones sin que surta efecto.

Todo ello, enmarcado en respuestas que Ábalos hará "sí o sí" a su abogado y al Ministerio Fiscal. Sin embargo, las citadas fuentes adelantan que no responderán a la acusación popular ni a la defensa de Víctor de Aldama. Al respecto de si responderá a la defensa de Koldo García, liderada por Leticia de la Hoz, las citadas fuentes lo han dejado en el aire. Si, finalmente, Ábalos no responde a De la Hoz, se certificará el divorcio entre las defensas.