Adif no responde a la Guardia Civil sobre si los raíles de Adamuz eran reciclados

El pasado mes de marzo, la Guardia Civil emitió un oficio a Adif para aclarar si los elementos de la vía instalados en el tramo de Adamuz correspondían a una nueva instalación o eran reciclados. A petición de la juez Cristina Pastor, el Instituto Armado requirió al administrador ferroviario que informase si los raíles, el balasto o las traviesas del tramo que se había acondicionado en marzo de 2025 habían sido reutilizados. Concretamente, los elementos de la vía afectada instalados entre el PK. 316 y el PK. 320 de la línea AVE, 010 (Madrid-Sevilla). También se ha requerido información relativa a la trazabilidad de estos elementos y a la certificación, en caso necesario, de los mismos.

Un mes después, tal y como informa hoy El Confidencial, no se ha recibido respuesta por parte del organismo público. Así lo ha comunicado la Guardia Civil en un nuevo oficio donde vuelve a manifestarse la falta de respuesta de ADIF a la solicitud de información.

Todas las evidencias de la investigación del accidente de Adamuz, que costó la vida a 46 personas, apuntan a que la causa fue la rotura de un carril. Y con esas evidencias sobre la mesa, los investigadores se centran en determinar tanto si el estado como el mantenimiento fueron los adecuados, y si de alguna manera se podía haber prevenido la tragedia.

Este es un nuevo episodio de la falta de colaboración por parte de Adif en la investigación del accidente de Adamuz, con quejas reiteradas por parte de la magistrada que lleva el caso por la falta de transparencia del administrador ferroviario. En paralelo, y como recuerda El Confidencial, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación para determinar si ha habido un uso fraudulento de los fondos europeos concedidos para la reparación de la alta velocidad entre Madrid y Sevilla, investigación a la que Transportes resta valor.