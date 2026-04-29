Aldama, dispuesto a revelar información que relaciona la visita de Delcy a España con la financiación ilegal del PSOE

El empresario Víctor de Aldama atesora información que relaciona la visita de Delcy Rodríguez a España el 20 de enero de 2020 con la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez. Delcy Rodríguez entonces era la nº 2 en la dictadura venezolana de Nicolás Maduro.

Este miércoles está prevista la declaración en el juicio del caso Koldo que se celebra en el Tribunal Supremo de los tres acusados, es decir, el citado Víctor de Aldama, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García. El primero en declarar será Aldama y comenzará a ser interrogado por el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, seguido del abogado del PP Alberto Durán, en representación de la acusación popular unificada en la que también se encuentra Hazte Oír, Iustitia Europa o Vox. Posteriormente, Aldama será interrogado por el letrado de Ábalos, Marino Turiel y por la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz. Finalmente, el empresario responderá las preguntas de su propio abogado José Antonio Choclán.

Fuentes del entorno de Aldama consultadas por Libertad Digital afirman que "la declaración de Aldama puede extenderse a lo largo de toda la mañana e incluso por la tarde, ya que tiene previsto responder todas las preguntas que le formulen todas las partes. Ha llegado el 'Día D' para Aldama y está dispuesto a aprovecharlo para demostrar en el Supremo su colaboración con la justicia y evitar su ingreso en prisión".

"El empresario no rehuirá ninguna pregunta y responderá a todo, caiga quien caiga. A expensas de cómo dirija y delimite los interrogatorios el presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta, Aldama dispone de información que afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez, y a muchos de los ministros y exministros del Ejecutivo socialista como Nadia Calviño, María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres, Reyes Maroto, Teresa Ribera o por supuesto Ábalos", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Aldama está dispuesto a explicar todos los pormenores del rescate del Gobierno a Air Europa, así como la relación de la visita de Delcy Rodríguez a nuestro país en enero de 2020 y la financiación ilegal del PSOE de Sánchez y de la presidencia de la Internacional Socialista. El empresario tiene información que demuestra cómo la visita de la entonces nº 2 de Maduro tenía implicaciones más graves para el Gobierno que lo conocido hasta ahora. El propio Aldama llegó a organizar una visita con Delcy en Madrid que no se frustró a la que iban a asistir Sánchez y todos sus ministros".

"En este contexto, el empresario podría desvelar información que ya aportó ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga la financiación ilegal del Partido Socialista en una pieza secreta. En dicha declaración, aportó el sobre con los cupos de petróleo de Pdvsa valorados en 250 millones de dólares", apuntan.

Aldama, Sánchez, Guaidó y Delcy Rodríguez

Koldo García efectuó gestiones en el año 2019 para que Pedro Sánchez hablara directamente con Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, tras haber sido reconocido como "presidente encargado" de Venezuela por el Ejecutivo socialista. Aldama entregó en persona a Guaidó meses después una carta de papel timbrado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en un portafolios oficial que usa exclusivamente el gobierno español firmada por el propio Ábalos. La misiva, con fecha 26 de julio de 2019, mostraba el reconocimiento del liderazgo del citado Guaidó por parte del Gobierno de España.

En esa reunión del verano de 2019 en la que Aldama entregó la carta a Guaidó, también estuvo presente Henry Ramos Allup (expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y vicepresidente de la Internacional Socialista). La presencia de Ramos Allup era muy relevante, ya que el objetivo de Sánchez era convertirse en presidente de la Internacional Socialista. Sólo 6 meses después del encuentro entre Aldama y Guaidó, Delcy Rodríguez viajó a España. En ese periodo temporal, el acuerdo de apoyo de Sánchez a Guaidó saltó por los aires y el Ejecutivo socialista se entregó al régimen de Nicolás Maduro, que ofreció cupos de petróleo para financiar al PSOE y la presidencia de Sánchez en la Internacional Socialista, tal y como desveló en exclusiva LD. En este cambio de postura respecto al liderazgo de Venezuela, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero jugó un papel clave y decisivo.

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