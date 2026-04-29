Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza los titulares del día: la declaración de los principales implicados en el caso Mascarillas, las primeras fotos del accidente de Adamuz y la derrota del Gobierno en el Congreso.

Día clave en el Tribunal Supremo

Ha llegado el día. Hoy declaran en el Tribunal Supremo los tres acusados en el caso Mascarillas: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, y la expectación es máxima. Las defensas de cada uno de ellos han trasladado a la prensa parte de lo que van a decir en la Sala y es El País, el periódico más próximo al Gobierno, el único que no hace referencia alguna a las testificales de hoy en su portada. No solo obvia el asunto en primera plana: no hace referencia alguna en la edición de este miércoles, ni siquiera una "previa", como se conoce en el argot periodístico, sobre la cronología del día en el Alto Tribunal. El primero en declarar será el comisionista.

Aldama hablará de Air Europa, el Delcygate y la financiación del PSOE 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/awL1LGO5tW — esRadio (@esRadio) April 29, 2026

Miguel Ángel Pérez adelanta en LD que Aldama "está dispuesto a explicar todos los pormenores del rescate del Gobierno a Air Europa, así como la relación de la visita de Delcy Rodríguez a nuestro país en enero de 2020 y la financiación ilegal del PSOE de Sánchez y de la presidencia de la Internacional Socialista". Además, según El Mundo, dirá que fue Sánchez quien dio a Koldo un "poder transversal" y quien "envió a Koldo como asesor de Ábalos tras descartar su incorporación a la Moncloa", de ahí su poder de influencia en diferentes ministerios y gobiernos socialistas como el de Baleares y Canarias.

Conviene recordar que cuando salió de la cárcel, y en medio de una campaña de descrédito por parte del Gobierno en la que se referían a él como el Pequeño Nicolás, ya amenazó a Sánchez: "Que no se preocupe, que va a tener pruebas de todo lo que he dicho", dijo. Ha llegado el momento. Además, desvelará también aspectos novedosos sobre María Jesús Montero y "detalles sobre sus relaciones con Armengol y Begoña Gómez".

La Razón añade que el empresario "rematará a Ábalos y a Koldo con la "vía Balas" al tiempo que "Sánchez asume que la caída de su exmano derecha le deja en una situación insostenible", que está "inquieto" y que esa inquietud se extiende a la Moncloa y Ferraz. Es posible que la declaración de Aldama ocupe toda la jornada y que haya que esperar a mañana para escuchar al segundo acusado. Koldo García, lo adelantaba Miguel Ángel Pérez en LD, podría tirar de la manta y señalar también a Sánchez y a Santos Cerdán.

Además, según ABC, intentará justificar los ingresos recibidos con la venta de algún inmueble o coche o por explotaciones agrarias. Hay dudas sobre si se atreverá a señalar a Ábalos, a su jefe, pero dice Vozpópuli que el PSOE y el Gobierno le temen porque le consideran "incontrolable". El exministro será el último en declarar.

Sobre él, cuenta Paco Cobos en LD que atacará a su sucesor en el Ministerio, Óscar Puente, por utilizar la auditoría de Transportes como cortafuegos. Intentará desacreditar a la UCO y cargará contra Aldama señalando que "se hizo amigo de todo el mundo" e intermedió con numerosas personas sin que Ábalos conociese todas sus actuaciones para después señalarle a él como su nexo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En ABC añaden que negará cualquier incremento patrimonial y justificará la administración de sus gastos personales por parte de Koldo para ocultar la relación que tenía con Jéssica Rodríguez mientras estaba casado con Carolina Perles.

Las primeras imágenes del interior de los trenes de Adamuz

LD publica las imágenes del interior de los vagones de los trenes siniestrados, tomadas de capturas de las grabaciones, justo en el instante en el que el Iryo descarrila y el Alvia se lo lleva por delante. Proceden del informe preliminar elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que además concluye, a la espera del documento definitivo, que la tragedia en la que fallecieron 46 personas se produjo por una rotura de carril en la vía y —muy importante— descarta "anomalías" previas en los trenes.

El informe incorpora datos fundamentales como el análisis de las cajas negras, los audios de cabina del Alvia, las grabaciones del circuito cerrado de televisión del tren Iryo, documentación técnica de la infraestructura, planos de las obras de renovación de la línea, estudio de las velocidades… y obra ya en poder de la juez de Montoro. Es una noticia positiva que la investigación avance.

Por su parte, ABC recoge una información preocupante. Asegura que "dos de los peritos que investigan Adamuz trabajaron para las empresas que reformaron la vía". La juez aceptó incorporarlos, pese a que no cumplían con el requisito de no tener relación con las compañías implicadas. La explicación que dan es que es difícil encontrar especialistas para la investigación con más de quince años de experiencia laboral y que tengan la especialidad de Ingeniería Ferroviaria.

El Gobierno, más solo que nunca

No es la primera derrota del Gobierno en el Congreso, pero el rechazo ayer de la Cámara Baja al decreto de vivienda ha dejado las vergüenzas del Ejecutivo al aire. Lo primero que evidenció fue la ruptura en el seno del propio Ejecutivo porque la propuesta estaba impulsada por Sumar y la ministra del ramo, la socialista Isabel Rodríguez, ni siquiera se molestó en asistir al Congreso. Ya antes de la votación, tras el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz amenazaba con tomar las calles si el decreto era finalmente tumbado.

Respecto a los socios parlamentarios, Junts votó en contra como viene haciendo desde que anunció su ruptura con los socialistas en octubre pero, por sorpresa, el PNV se abstuvo y a lo largo del día la tensión con los peneuvistas siguió escalando cuando el PSE publicó un tuit elaborado con IA en el que aparecía Aitor Esteban lanzándose a una piscina, como crítica a lo que había dicho por la mañana en una emisora sobre la reforma del Estatuto de Gernika y la exigencia del euskera en las oposiciones.

La respuesta de los nacionalistas vascos fue anunciar la cancelación de una reunión de la que nadie tenía constancia, que se había ocultado a la opinión pública, y de la que hoy El Mundo desvela nuevos detalles. Esteban iba a verse con Antonio Hernando en Bilbao para hablar del Estatuto y de nuevas cesiones de competencias al País Vasco. Hay quien quiere ver en el teatro de ayer la antesala de la caída del presidente.

El Correo Vasco alerta de que "el descarnado enfrentamiento desatado ayer ha imprimido un antes y un después que conviene tener presente de aquí en adelante, máxime a un año de las elecciones municipales y forales".

En ABC, Teodoro León Gross duda, y "parafraseando el adagio popular de las ratas y el barco", sostiene que "cuando un Gobierno se hunde, los nacionalistas son los primeros en abandonar la nave", pero se burla también de que sea un meme lo que ha irritado al PNV y no, por ejemplo, la corrupción. Escribe: "Desde que O'Donnell tumbó un Gobierno porque la Reina bailó antes con el general Narváez, en la llamada 'crisis del Rigodón', no se veía nada así de ridículo".

En efecto, lo que publica El País apuntala la tesis teatral. Asegura que tanto la Moncloa como el PNV y el PSE admiten que "no es una crisis terminal", que ayer hubo llamadas a todos los niveles para rebajar la tensión, que la coalición en el País Vasco no corre peligro y que tampoco supone una ruptura definitiva en el Congreso que haga inviable la continuidad del Gobierno. Es más, titulan en portada que "Sánchez intenta sofocar la crisis entre los socialistas vascos y el PNV". Lo hará hoy en su turno de respuesta a Vaquero.

Albares invita a Delcy Rodríguez a Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores quiere que la vicepresidenta de Nicolás Maduro acuda en noviembre a la Cumbre Iberoamericana que se va a celebrar en Madrid, obviando que sobre ella pesan una serie de sanciones de la UE que le impiden entrar en el espacio Schengen. El Gobierno de Sánchez, sin embargo, quiere liderar la "normalización" del papel de Delcy, que Europa levante esas sanciones y, en cualquier caso, como leemos en El País, la diplomacia española sostiene que ese tipo de sanciones no afectan a los jefes de Estado en ejercicio.