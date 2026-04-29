Aldama revela el secreto de la cruz que lleva en la solapa

Durante la declaración en el juicio del caso Koldo que se celebra en el Tribunal Supremo de los tres acusados: Víctor de Aldama, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García, Aldama ha detallado el origen de la cruz que porta como accesorio en la solapa del traje con chaleco.

El empresario ha explicado que esa cruz-espada es un regalo de una amiga anticuaria que le arregla los zapatos. Ella le habría prestado la cruz hasta que termine su periplo judicial, para que le acompañe y ayude a quedar libre de prisión. La señora, que trabaja en la tienda de antigüedades de la calle Quintín, le ha pedido que se la devuelva cuando salga libre del banquillo.

Dispuesto a hablar

El empresario Víctor de Aldama asegura disponer de información que vincula la visita de Delcy Rodríguez a España el 20 de enero de 2020 con la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez. Delcy Rodríguez entonces era la nº 2 en la dictadura venezolana de Nicolás Maduro.

En la jornada de este miércoles, el primero en declarar ha sido Aldama, interrogado por el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. Después seguirá el abogado del PP Alberto Durán, en representación de la acusación popular unificada en la que también se encuentran Hazte Oír, Iustitia Europa o Vox. Posteriormente, Aldama será interrogado por el letrado de Ábalos, Marino Turiel, y por la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz. Finalmente, el empresario responderá a las preguntas de su propio abogado, José Antonio Choclán.

En este contexto, fuentes consultadas por Libertad Digital señalan que el empresario está dispuesto a detallar aspectosrelacionados con el rescate de Air Europa y con la citada visita de la dirigente venezolana. Según dichas fuentes, Aldama sostiene que la estancia de Delcy Rodríguez en España podría tener implicaciones más amplias de las conocidas hasta ahora, y afirma disponer de información sobre contactos y reuniones que habían involucrado a distintos niveles del Gobierno.