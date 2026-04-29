Aldama desvela que Koldo le pidió ayuda para adjudicar obra pública y "financiar el partido"

El empresario Víctor de Aldama ha comenzado a declarar en el Tribunal Supremo asegurando que Koldo García le pidió ayuda para adjudicar obras públicas a dedo con el objetivo de conseguir "financiación para el partido".

El empresario vinculado a la trama Koldo ha sido el primero de los tres imputados en declarar en el Alto Tribunal tras un intenso mes de juicio a la trama. El siguiente en declarar será el exasesor ministerial Koldo García y el que fuera su jefe, José Luis Ábalos; a los que ha señalado el empresario como los urdidores de la trama.

Aldama ha revelado que Koldo García le pidió ayuda para adjudicar obras públicas a dedo con el objetivo de conseguir "financiación para el partido", es decir, para el PSOE, del que Ábalos era secretario de Organización. "Pensé: de aquí voy a sacar tajada si lo hago bien porque estoy con el ministro", ha aseverado Aldama después de ahondar en cómo empezó su relación con Koldo a través de su hermano y de que conoció al presidente del Gobierno.

Así, ha aseverado que Koldo le presentó determinados constructores "para ayudarlos" a que se llevaran licitaciones para conseguir "un rendimiento que, según me dijo Koldo, 'a nosotros nos hace falta para la financiación del partido'". Al tiempo, según ha asegurado, preguntó cómo se puede facturar y le dijeron que no se podía: "No me siento del todo cómodo con ello, pero tampoco me siento incómodo".

De hecho, ha espetado que las propias constructoras se le quejaron de la forma de licitar las adjudicaciones de obra pública porque la fórmula no era demasiado sofisticada: "Me dijeron, 'alguien se va a dar cuenta de esto'". "En muchos casos, adelantaba yo el dinero mío porque Koldo me decía que si había meses en los que no se daba dinero, el jefe iba a empezar a desconfiar", ha ahondado. Fue entonces cuando comenzó a "a llevar dinero y hacer entregas de dinero en efectivo en el Ministerio y en la casa de José Luis Ábalos en el Viso". "Yo no busco dinero, sino notoriedad para hacer mis negocios; son ellos los que me dicen lo de la obra pública y de la financiación del partido", se ha justificado.

Koldo: "Pedro sabe lo que me debe"

El empresario ha relatado que su relación con Koldo y con Ábalos comienza en 2018 cuando estos llegan al Ministerio. El hermano de Aldama trabajaba como escolta del anterior ministro y se mantuvo en el cargo. "A mi hermano, como a cada uno de los escoltas, Koldo le pregunta sobre su familia y le pregunta a qué se dedica su hermano, le dice que soy empresario". Esa fue su puerta de entrada al Ministerio, al que acudió por llamada de Koldo.

Así fue cómo llegó a Ábalos, quien le habría hablado de él al jefe del Ejecutivo. Por ello, le piden que acuda a un mitin en el que se iba a presentar a Pepu Hernández como alcaldable. "Llega el fin de semana, me sientan en primera fila, se termina el mitin, me levanto y me dice Koldo que vaya a una instancia privada donde el presidente me va a recibir. Hay una antesala antes de entrar al escenario y ahí estaba el presidente con una persona de seguridad, la persona sale y nos quedamos Koldo, el presidente y yo", ha explicado sobre su encuentro con Sánchez.

"Me dice 'Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y te lo agradezco'. Me hace Koldo una foto y un pequeño vídeo con él y salimos. Koldo no le llamaba presidente, le llamaba Pedro. Yo le pregunto '¿cómo es que le llamas Pedro al presidente?' Él me dice que el día en el que le diga Pedro que le tiene que llamar presidente se va de allí. Me dice 'Él me debe mucho y él sabe por qué'", ha explicado Aldama.

Esta cuestión ha sido protestada por la letrada defensora de Koldo García, Leticia de la Hoz, por considerar que está fuera de la causa y que se encuentra siendo investigado en la Audiencia Nacional. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha denegado la queja asegurando que estaba enmarcado en el inicio de su relación con los otros dos acusados, pregunta que le ha hecho el Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

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