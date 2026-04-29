Aldama revela que le ofrecieron edificios de la SEPI que se quedó Begoña Gómez para hacer negocios con el IE

El empresario vinculado a la trama Koldo, Víctor de Aldama, ha declarado en el Tribunal Supremo que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García le ofrecieron un complejo urbanístico llamado Campo de Velázquez; pero que finalmente no pudo comprarlo porque "lo quería Begoña Gómez para ella".

Aldama ha sido el primero de los tres acusados en el caso mascarillas —enmarcado en el caso Koldo— en declarar en el Alto Tribunal. Este jueves, declararán el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García, para los que el Ministerio Fiscal pide 24 y 19,5 años de prisión respectivamente. La petición de cárcel para Aldama es de 7 años después de que haya colaborado con la Justicia. Aldama ha apuntado a la financiación irregular del Partido Socialista.

"Koldo me dijo que María Jesús Montero había llamado a Ábalos para decirle que iba a sacar patrimonio de la SEPI a la venta y que como yo era inversor inmobiliario, me lo decía por si me interesaba. Yo le digo que sí, que muchísimas gracias y presento una oferta de 250 millones de euros", ha explicado sobre cómo le advirtieron de que podría obtener un complejo urbanístico en Madrid siendo este propiedad de la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda de la exvicepresidenta de Pedro Sánchez.

Al ser preguntado sobre por qué la entonces ministra de Hacienda informaba al titular de Transportes a este respecto, Aldama ha aseverado que "Ábalos tenía una ascendencia importante" para la ahora líder de los socialistas andaluces: "Según Koldo, no quiero ofender a la sala utilizando sus propias palabras, a la ministra se le hacía el coño agua cuando hablaba con el ministro", ha espetado.

Además, ha asegurado que le ofrecieron ese complejo para que la trama, es decir, para que Koldo y Ábalos se llevaran una mordida de la que parte podría ir a parar al Partido Socialista: "Me lo ofrecen por la comisión que se iba a pagar y de esa comisión, porque se iban a devengar una serie de comisiones a Koldo y Ábalos".

Sin embargo, el negocio para comprar el complejo urbanístico se torció, según ha dicho porque le informaron de que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quería el complejo "para ella": "Begoña Gómez dijo que quería Campo de Velázquez para ella y nosotros tuvimos que retirar la oferta que hicimos en la SEPI". Según Aldama, Begoña Gómez querría estos edificios para realizar un negocio con el Instituto de Empresa (IE).

Es en este contexto, cuando Aldama, ha explicado, conoce a Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero. Le traslada que se siente perjudicado y le pide ayuda. Moreno le habría ofrecido otros complejos urbanísticos. Finalmente, esa ayuda se produciría con el aplazamiento de una deuda a Hacienda.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com