Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una supuesta agresión

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tiene previsto presentar una denuncia contra el periodista Vito Quiles por un incidente ocurrido en el interior de una cafetería de Madrid. Según la información conocida, Quiles localizó a Gómez en el establecimiento y trató de interpelarla sobre las causas judiciales que le afectan, momento en el que se produjo un enfrentamiento con las personas que la acompañaban. Esta es la versión de la información difundida por El País.
En el vídeo difundido en redes por el propio periodista se observa cómo Quiles se dirige a Gómez para formularle preguntas, mientras esta trata de evitarle y habla por teléfono. A continuación, dos mujeres que la acompañan intentan impedir la grabación y se produce un forcejeo, en el que llegan a agredir al periodista mientras le increpan para que deje de grabar. Durante el incidente, Quiles grita "¡no me pegues!" y pide la intervención de la Policía.
🔴 #URGENTE | Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y me agreden al preguntarle por su corrupción. pic.twitter.com/pnrkK84juk— Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 29, 2026
Desde La Moncloa, citada por El País, sostienen que Gómez fue acosada en el interior del local y que Quiles le impidió salir, una versión que contrasta con las imágenes difundidas, en las que se aprecia la secuencia del enfrentamiento ya en el exterior del establecimiento.
¡TREMENDO! He tenido que escapar por la ventana para preguntarle a Begoña ante el charo ataque que he sufrido en un bar. pic.twitter.com/g3QCIqw2bC— Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 29, 2026
El episodio se produce en medio de la situación judicial que afecta a Gómez. La esposa de Pedro Sánchez está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en relación con sus actividades profesionales y sus vínculos con empresas privadas.
Por el momento, no ha trascendido si la denuncia anunciada ha sido formalmente presentada ni si se han producido actuaciones policiales tras el incidente.