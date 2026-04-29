El inspector del caso Gürtel declara que hubo "una operación policial sin autorización judicial" sobre Luis Bárcenas

El inspector jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Manuel Morocho, ha declarado durante su intervención en el juicio de la operación Kitchen que en agosto de 2015 se le reportó una información que sería la "corroboración" de que había una operación policial al entorno de Bárcenas "sin control judicial".

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

En concreto, Morocho ha señalado que recibió una información desde los canales internos de la Policía Nacional. Se trataba de una "cesión de información" relacionada con una "conexidad" con unas personas investigadas en una operación secreta de 2007 que él llevaba.

"Cuando abro al archivo adjunto al correo electrónico que se me manda lo que observo en primer lugar es el encartado 'Luis Bárcenas'", ha explicado el inspector. "Me comunican una cesión de información con una serie de dígitos y cuando yo lo abro lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno", ha explicado para posteriormente recalcar que los datos "en su mayor parte eran conocidos ya por la investigación".

"Yo hice un oficio cuando se empezó la investigación Gürtel solicitando que se me comunicara a mí expresamente, a parte de al comisario general, el que hubiera un cruce con una investigación secreta en alguno de los encartados y esto a mi no se me ha comunicado", ha remarcado más tarde.

De igual manera, durante su declaración ha sido preguntado por la Fiscalía si consideraban necesario realizar vigilancias sobre la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, pero el inspector lo ha negado señalando que "la dirección de la investigación la tiene el magistrado".

Presiones

Las acusaciones del PSOE y de Podemos se han interesado por el entorno en el que el inspector trabajaba y le han preguntado si recibían algún tipo de presión. Morocho ha señalado que durante la instrucción de Gürtel y a partir de la publicación de los llamados papeles de Bárcenas comienza a desconfiar de su entorno laboral.

"A mi lo que se me pretendía es que yo vulnerara esa neutralidad que tengo que tener en la investigación y empezara a hacer interpretaciones que no estaban amparadas por una metodología de trabajo económico-financiera y de análisis de los delitos de corrupción", ha detallado.

Por otro lado, el inspector del caso Gürtel ha señalado que esos conflictos con los mandos superiores provocaban un atraso en la Justicia." Lo que estaba ocurriendo era que no estábamos respondiendo al juez lo que nos pedía en tiempo generando una tensión en esa situación cuando nosotros estábamos cumpliendo con lo que se nos pedía a rajatabla".

"¿Ves? Hasta me llama el ministro"

Morocho tambien ha declarado que se reunión con José Luis Olivera donde le propuso salir de la investigación y proporcionarle un destino en Lisboa con una mejora salarial. "Yo le dije que no por mi compromiso con el magistrado, con la instrucción, con mi organización policial y mi compromiso con la sociedad".

Además, Morocho ha comentado que en esa misma reunión Olivera recibió una llamada en el móvil, este la atendió y después le dijo, según las palabras del inspector: "¿Ves? Hasta me llama el ministro". Ni si quera con este comentario el inspector decidió aceptar la oferta.