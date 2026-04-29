Interior pone en marcha la mesa técnica para reconocer la profesión de riesgo a policías y guardias civiles

El reconocimiento de la profesión de riesgo para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil parece estar un poquito más cerca. Una vieja reivindicación de los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de guardias que podría empezar a tomar forma. O eso al menos es lo que se puede desprender tras el histórico movimiento que ha tenido lugar este miércoles en el Ministerio del Interior.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha constituido una mesa técnica específica para abordar la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de estos colectivos. Esto significa que los agentes serán reconocidos como profesionales de riesgo y que, por tanto, podrán adelantar su paso a la jubilación beneficiándose en mayor o menor medida en función de esos coeficientes negociados.

Según han explicado, no existirá diferenciación de los agentes en función de su régimen de cotización, ya sea dentro del sistema de la Seguridad Social (ingresos posteriores a 2011) o de clases pasivas (ingreso hasta 2011). Ésta ha sido una gran polémica que ha habido desde que Interior y Defensa anunciaran que iban a reconocer la profesión de riesgo, pues en un primer momento se trasladó que sólo iba a favorecer a los que cotizaban en la Seguridad Social.

La reunión constitutiva ha estado presidida por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y ha contado con una nutrida representación de sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Sobre la mesa, un objetivo claro: establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia ese reconocimiento efectivo de la penosidad y peligrosidad inherentes a la labor policial.

En el caso de la Policía Nacional, han participado las principales organizaciones sindicales, como Sindicato Profesional de Policía (SPP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), Equiparación Ya (EYA) y Justicia Policial (JUPOL). Llama la atención que uno de los sindicatos más veteranos, la Confederación Española de Policía (CEP), ha declinado la invitación a participar en este foro.

Por parte de la Guardia Civil, la presencia ha sido amplia, con asociaciones de distintas escalas y sensibilidades. Han estado representadas la Unión de Oficiales (UO), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), Independientes de la Guardia Civil (IGC), la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASES-GC) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

Por ahora, no hay medidas concretas ni fechas cerradas para la aprobación de cambios normativos, pero sí se ha acordado una metodología de trabajo y un calendario de reuniones para los próximos meses. El proceso arranca, por tanto, en fase técnica, aunque con una clara carga política, en un asunto que lleva años generando presión dentro de las Fuerzas de Seguridad del Estado.