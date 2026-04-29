La frase subida de tono de Aldama sobre la relación entre Ábalos y Montero

La declaración judicial del empresario Víctor de Aldama ha dejado este miércoles varios momentos de enorme tensión en la sala, con afirmaciones que han provocado incomodidad visible entre los presentes, especialmente al referirse a las "señoritas" para los momentos de "relax" del exministro José Luis Ábalos o a su relación con la exministra María Jesús Montero.

Durante su intervención, Aldama aseguró que Ábalos "tenía una ascendencia importante" sobre Montero y, al ser preguntado por el interés de la ministra en la venta de un inmueble de la SEPI, fue más allá citando supuestas palabras de Koldo García:

"Según Koldo, y palabras textuales de Koldo, y una vez más no quiero ofender a la sala, que la ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con el ministro".

La reacción en la sala fue inmediata. Tanto Ábalos como Koldo mostraron gestos de evidente incomodidad, mientras una de las abogadas presentes llegó a taparse el rostro y negó con la cabeza ante el tono de la afirmación.

Aldama insistió en esa línea al detallar cómo, según su versión, se produjo el interés por la operación vinculada al patrimonio de la SEPI. "Cada cosa que a la ministra le parecía interesante, le llamaba", explicó, añadiendo que Ábalos trasladó posteriormente el asunto a Koldo, y este a él, momento en el que consideró que la operación "podía ser interesante".

Otros momentos polémicos

La declaración no se limitó a ese episodio. En otro pasaje que generó sorpresa, Aldama afirmó sobre su relación con Koldo: "A mí con Koldo solo me ha faltado acostarme".

Asimismo, el empresario lanzó acusaciones sobre la gestión de gastos, asegurando que Koldo "estaba obsesionado con los tickets" y que incluso recogía justificantes del suelo para presentarlos posteriormente.

También hubo espacio para comentarios de carácter personal. Aldama señaló que Koldo mantenía una relación "excelente" con la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, insinuando incluso una posible relación sentimental. Este comentario provocó risas en la sala, incluidas las del propio Koldo y Ábalos.