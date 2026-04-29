La "obsesión" que vinculó a Sánchez con Venezuela: "Necesitaba financiación para la Internacional Socialista"

El empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama ha declarado en el Tribunal Supremo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía una "obsesión": la Internacional Socialista. Para liderarla, según ha dicho, "necesitaba financiación"; algo para lo que acudió a Venezuela.

El empresario ha sido el primero de los tres imputados en declarar en el Alto Tribunal tras un intenso mes de juicio a la trama. Los siguientes en declarar serán el exasesor ministerial Koldo García y el que fuera su jefe, José Luis Ábalos; a los que ha señalado como los urdidores de la trama. Aldama ha situado el inicio de su relación con el exministro y su exasesor explicando que le pidieron ayuda para adjudicar obra pública a dedo con el objetivo de "financiar al partido" de Pedro Sánchez.

Asimismo, Aldama ha asegurado que Sánchez estaba "obsesionado" con conseguir liderar la Internacional Socialista y que para ello "necesitaba financiación". Este momento coincide con cuando el líder democrático venezolano Juan Guaidó se proclamó presidente de Venezuela. Entonces, según ha recordado Aldama, Pedro Sánchez apoyó en el Congreso reconocer a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Guaidó, siempre según la declaración del empresario, controlaba ciertas petroleras venezolanas en ese momento, lo que les llevó a los dirigentes socialistas a pensar que podrían conseguir la financiación por estos medios.

"El presidente del Gobierno aprueba reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela; empezamos a hablar de la Internacional Socialista porque me dicen que el presidente estaba obsesionado con la Internacional Socialista. Se me dice que necesita financiación y que puede venir a través de Juan Guaidó, que es quien, en ese momento, estaba a cargo de parte del petróleo venezolano", ha explicado.

Pisarle el terreno a Zapatero en Venezuela

En medio de esa negociación, la trama habría empezado a recibir presiones del entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Empiezo a tener llamadas del Gobierno de Nicolás Maduro en la que se me pide explicaciones sobre lo que está haciendo el Gobierno de España", ha espetado Aldama antes de concretar que es Sergio Fajardo el que violentamente le pregunta qué está haciendo "pisando el terreno a Zapatero". "Koldo me dice, a su manera, ‘que le den por culo a ZP’", ha espetado.

Sin embargo, esas presiones habrían surtido efecto en el Gobierno de Pedro Sánchez ya que este planeaba retirar su apoyo a Guaidó y aliarse con el Gobierno de Venezuela: "Entiendo que Zapatero está haciendo presión para que esto cambie y Koldo me dice que hay que arreglar la situación con el Gobierno de Maduro, que el presidente va a quitar su apoyo a Guaidó".

En este contexto, Aldama ha reconocido que usó esa "información privilegiada" para hacerse valer ante el Gobierno de Maduro. Por ello, llamó a la entonces vicepresidenta y ahora dictadora venezolana, Delcy Rodríguez, asegurándole que había hecho presión para que el presidente renegase de Guaidó. "A partir de ahí, empiezo a tener una relación mucho más fluida y de más confianza con Delcy", ha sentenciado. A raíz de esta relación se habría producido la visita de Delcy a España.

Cabe recordar que Aldama aseguró en la Audiencia Nacional que tiene un sobre en el que acumula pruebas de que el Gobierno de Maduro pagó 250 millones de dólares al entorno de Pedro Sánchez en bonos de la petrolera venezolana PDVSA con los que el líder de los socialistas habría financiado el PSOE y a la Internacional Socialista. De hecho, el empresario ya ha hecho entrega de ese sobre al juez Ismael Moreno, que investiga en la Audiencia Nacional los pagos en efectivo del PSOE.

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