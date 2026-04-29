Los hijos de Pujol se juramentan para negar que su padre haya tenido cuentas en el extranjero

Todos los hijos de Jordi Pujol han insistido en que su padre jamás tuvo cuentas en el extranjero, que todo lo relacionado con la herencia del abuelo Florenci quedaba al margen de Jordi Pujol i Soley y que éste estaba entregado en cuerpo y alma a Cataluña. El cuadro pintado por los testimonios de los hijos de Pujol muestra a un hombre que puso Cataluña por delante de la familia y que tendía a arriesgar la fortuna familiar en iniciativas culturales de corte catalanista, como la Enciclopedia Catalana.

Por eso, porque Pujol padre tenía un agujero en el bolsillo y un cierto desprecio por el dinero, el abuelo Florenci reservó un legado, la famosa "deixa", para cubrir las espaldas de Marta Ferrusola y sus siete hijos. Como todos se han limitado a contestar a su abogado (salvo Jordi, el mayor, que batalló sin descanso con el fiscal Bermejo) no han entrado en contradicciones. Josep, Marta, Oriol, Pere, Mireia y Oleguer se han ceñido a la versión de que el abuelo temía que la carrera política de su hijo resultara catastrófica en términos económicos y vitales para él y su familia. Cuando la posibilidad de una involución ya había pasado y el menor de los Pujol Ferrusola, Oleguer, había cumplido 18 años, Jordi Pujol Ferrusola, que era el gestor de la herencia, procedió al reparto entre sus hermanos, un reparto complejo porque había que esperar a que vencieran los plazos de las "láminas financieras", instrumentos de inversión financiera opacos, para repartirse la herencia.

Para todos ellos se piden penas de entre 14 y 9 años. Algo menos que los 17 años que se piden a la exesposa de Jordi Pujol Ferrusola. Tras su exmarido, es la acusada contra la que recae una pena más grande. Tres años más que a Josep Pujol Ferrusola, el tercero de la saga Pujol, otro gran hombre de negocios. Pero Mercè Gironès no es como los vástagos de Pujol. Ella era una simple ama de casa que tuvo que abandonar sus estudios de Derecho para hacerse cargo de los tres hijos que tuvo con el primogénito de la casa Pujol.

Los trapos sucios

Después del espectáculo de Jordi Pujol Ferrusola enfrentándose a puño desnudo con el fiscal Fernando Bermejo, sus hermanos y su exesposa Mercè solo contestan a sus respectivos abogados. El de Mercè Gironès se llama Oriol Rusca Nadal, decano del Colegio de Abogados de Barcelona entre 2013 y 2017, reputado penalista y un gran aficionado a la magia. Su labor consiste en exponer la faceta personal de su defendida y su perfil de ama de casa que se limitaba a firmar lo que le ponía por delante su marido.

La declaración de la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola ha proporcionado un retrato alternativo del primogénito de la saga. Al borde del llanto, Mercè Gironès ha caricaturizado a su exmarido como un mal hombre de familia y un gran hombre de negocios. El primer hijo de Pujol y Marta Ferrusola abandonó a su mujer y a sus tres hijos en 1996. Volvió a casa en 1999, pero se marchó de nuevo. Aquello de irse a por tabaco. Entre una fuga y otra le abrió una cuenta a su esposa en Andorra con 200.000 dólares y le garantizó la manutención de los hijos. Pero le obligó a firmar ante notario un contrato por el que se comprometía a encontrar trabajo en menos de un año para contribuir al sostenimiento de sus descendientes. La primera vez que abandonó el hogar familiar lo hizo mediante una llamada de teléfono desde México, donde tenía grandes negocios. El divorcio de la pareja años después no fue precisamente amistoso.

La sala de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares asiste de repente a un culebrón turco. El flamante hombre de negocios internacionales frente al ama de casa que no tenía ni idea de que su marido pudiera ser un delincuente de cuello blanco que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones. Ella ejercía de administradora de las diversas sociedades del esposo por hacerle un favor. Y lo que cobraba se ingresaba en la cuenta familiar para hacer frente a los gastos domésticos.

Tras los testimonios de la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola y los hermanos Pujol Ferrusola, el juicio continúa con el resto de los acusados, empresarios vinculados a los negocios del primogénito.