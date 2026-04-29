¿Por qué Begoña Gómez iba sin escolta?

La escena, grabada y difundida por el periodista Vito Quiles, ha abierto una incógnita difícil de explicar: ¿cómo es posible que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, se encontrara aparentemente sin ningún tipo de protección visible en una cafetería de Madrid?

En el vídeo publicado por Quiles se aprecia cómo el periodista, fuera del local, interpela a Gómez y la sigue hasta una carretera mientras esta habla por teléfono, sin dirigirse a él. En ese momento, dos mujeres que acompañan a Gómez intentan impedir que continúe grabando. La situación acaba con un forcejeo en el que una de ellas llega a sujetar al periodista mientras le increpa.

Lo llamativo de toda la secuencia no es solo el enfrentamiento, sino un detalle clave: en ningún momento interviene ningún escolta. No hay presencia visible de agentes ni reacción alguna propia de un dispositivo de seguridad, pese a tratarse de la esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Este hecho resulta especialmente sorprendente si se compara con otros episodios recientes en los que Gómez ha contado con amplios despliegues policiales. Sin ir más lejos, durante su declaración judicial en Plaza de Castilla en julio de 2024, se organizó un importante dispositivo de seguridad con presencia de numerosos agentes y control de accesos en la zona, tal y como recogió Libertad Digital. En aquella ocasión, el entorno se blindó para evitar incidentes y garantizar su llegada y salida sin contratiempos.

También se han visto dispositivos relevantes en otras apariciones públicas de Begoña Gómez, especialmente desde que se conocieron las investigaciones judiciales. En estos contextos, ha sido habitual la presencia de efectivos tanto uniformados como de paisano, así como la coordinación para limitar el acceso de medios y ciudadanos a su entorno más cercano.

Por eso, la escena difundida ahora contrasta de forma llamativa con esos antecedentes: una situación tensa, con forcejeos incluidos, sin rastro alguno de escoltas. La pregunta sigue en el aire: ¿se trataba de un desplazamiento sin protección o de un dispositivo que, sencillamente, no actuó?

La protección del presidente del Gobierno y de las personas de su entorno depende del Departamento de Seguridad de Presidencia y del Ministerio del Interior, que asignan escoltas en función de evaluaciones de riesgo, sin que exista un dispositivo fijo ni públicamente detallado por motivos de seguridad.