"¡Que te quites, quita esa mierda!": ¿quiénes son las 'guardaespaldas' de Begoña Gómez?

Justo en el día de la declaración de Víctor de Aldama en el juicio Koldo, con un testimonio que la ha salpicado en varias ocasiones, Begoña Gómez se ha topado con Vito Quiles y ha protagonizado un encontronazo que ha grabado el propio periodista. El mayor protagonismo se lo han llevado, no obstante, las acompañantes de la mujer del presidente del Gobierno, que se encontró con el periodista en una cafetería a las afueras de Madrid.

Quiles le preguntó por sus "chanchullos", según el vídeo publicado por el propio periodista en el que aparece el choque en las afueras del establecimiento. Mientras una nerviosa Begoña Gómez habla, o finge hablar por teléfono, las acompañantes de Gómez se enfrentan a Quiles, en especial una mujer rubia de rojo que llega a coger del cuello al periodista.

Vito Quiles se encuentra a Begoña Gómez y pasa esto: pic.twitter.com/AOnhE1G2ZL — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 29, 2026

"¡Que te quites, quita esa mierda! ¿No tienes nada mejor que hacer?", dice la mujer rubia. "Eres un mierda, ¿no te remuerde la conciencia?", continúa diciendo mientras intenta agarrar a Quiles.

El País, que asegura que Gómez va a presentar una denuncia contra Quiles, asegura de ambas que son "amigas" de la mujer del presidente del Gobierno. En efecto, una de ellas, la mujer de gafas, es Blanca de Juan de Castro, excoordinadora del Máster Dirección de Fundraising público y privado en ONL de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía Gómez. La propia De Juan reconoció ser también amiga personal de Gómez cuando compareció en 2024 en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. En dicha comparecencia, se refirió a cómo hablaban de trabajo en Moncloa porque para ella era más fácil así.

La otra mujer es Lourdes Solís, amiga de juventud de Gómez y miembro del PSOE de Torrelodones desde 2018 y en el que ocupa el cargo de Coordinadora de Gerencia.

¡TREMENDO! He tenido que escapar por la ventana para preguntarle a Begoña ante el charo ataque que he sufrido en un bar. pic.twitter.com/g3QCIqw2bC — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 29, 2026

La trayectoria política de Solís

Las críticas se dirigen ahora a la carrera política de Solís, cuestionada tanto por la oposición como por los usuarios en redes sociales, quienes destacan su incorporación al partido sin experiencia previa y su aparente impulso desde el entorno de Gómez.

Asimismo, esas informaciones señalan que su exmarido habría sido designado en el Consejo Superior de Deportes poco antes de su entrada en política, reavivando las sospechas de favoritismo y de una posible red de influencias en torno al PSOE.

En las imágenes no se aprecia la presencia de escoltas, sólo de un hombre que podría ser el chófer.