Salvador Illa condiciona las ayudas públicas a eventos deportivos al uso obligatorio del catalán tras un acuerdo con ERC

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

El encuentro de Donald Trump y Carlos III

Donald Trump elogia a Carlos III durante su discurso en la cena de Estado en honor a los monarcas británicos. Una visita oficial que busca renovar la histórica alianza entre EEUU y el Reino Unido, en medio de las tensiones internacionales y de la postura crítica de Keir Starmer con el presidente norteamericano en los últimos meses. Carlos III ha calificado la relación entre ambos países como "indispensable", señalando que durante mucho tiempo han sido una "piedra angular" en la seguridad y prosperidad de británicos y estadounidenses.

Albares invita a Delcy a Madrid

El Gobierno confirma que invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo en Madrid. Como han escuchado, el ministro Albares defiende que se invita a quienes tienen representación internacional de cada país, pese a que la líder chavista continúa en la lista de sancionados de la UE por su papel en el régimen de Nicolás Maduro y por su implicación en las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Unas sanciones que prohíben la entrada de la dirigente venezolana en todo el territorio europeo. En los últimos meses, el Gobierno de Sánchez ha impulsado un cambio de postura en Bruselas, solicitando que se levanten estas medidas.

El estudio de Mariano Barbacid

La Academia de Ciencias de EEUU retira el estudio de Mariano Barbacid sobre la curación del cáncer de páncreas por un conflicto de intereses. Los responsables señalan que ni Barbacid ni sus compañeros informaron de que eran copropietarios con otros socios de una empresa para desarrollar nuevas terapias contra este tipo de cáncer. El investigador, sin embargo, asegura que es una "omisión formal" sin mala fe y sin ninguna intención de ocultar nada. Algo clave, ya que la transparencia en este tipo de publicaciones es obligatoria.

Salvador Illa y la obligación del catalán

Salvador Illa obligará a los organizadores de eventos deportivos a utilizar el catalán si quieren recibir financiación pública, tras un acuerdo con ERC. Cualquier actividad deportiva que se celebre en Cataluña tendrá que hacer uso del catalán como requisito fundamental para obtener ayudas de la Generalidad. El objetivo, dicen, es defender y normalizar el catalán en comunicaciones oficiales y durante la celebración de los eventos deportivos. El documento será firmado en las próximas horas y aprobado en la cámara catalana con el voto a favor del PSC, los Comunes, Junts y la CUP.

La dura reforma del Gobierno alemán

Y el Gobierno de Alemania anuncia una dura reforma del Estado del bienestar para reducir la deuda y hacer frente al rearme militar. El Ejecutivo ha acordado un paquete de medidas que incluye la reducción del gasto sanitario en 38.000 millones de euros hasta el año 2030. El documento también incluye el recorte de las ayudas públicas a parados de larga duración, quedando convertidas en una cobertura básica. Un giro en la política alemana que ya está generando una fuerte oposición social y numerosas tensiones dentro de los propios partidos de la coalición de gobierno.