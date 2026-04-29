Vito Quiles se encuentra con Begoña Gómez: "¿Usted se arrepiente de los chanchullos?"

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez ha protagonizado un momento de máxima tensión al ser interpelada en plena calle por el periodista Vito Quiles acerca de las presuntas irregularidades que rodean su actividad profesional.

El encuentro, que ha derivado en incidentes con el equipo de seguridad y las acompañantes de la esposa de Pedro Sánchez, pone de relieve el nerviosismo del entorno de La Moncloa ante las informaciones que apuntan a una confusión entre los intereses privados de Gómez y los recursos públicos del Estado.

Vito Quiles se encuentra a Begoña Gómez y pasa esto: pic.twitter.com/AOnhE1G2ZL — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 29, 2026

El interrogatorio sobre los "chanchullos"

Durante el recorrido, Quiles ha cuestionado directamente a la mujer del presidente sobre si existe arrepentimiento por su parte tras las informaciones publicadas en los últimos meses. "¿Usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos, señora Gómez?", ha preguntado mientras mantenía un silencio absoluto. Ante la falta de respuesta, Quiles ha insistido en si se arrepiente de "haber utilizado su condición para hacer negocios".

Uno de los puntos clave de la interpelación ha sido la presencia de personal de la administración en el esquema laboral de la esposa de Sánchez. Vito Quiles ha recordado a Gómez la supuesta adjudicación de funciones a una trabajadora estatal para gestiones ajenas a lo institucional. "¿Usted utiliza una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales?".

Agresiones y gritos contra la prensa

La situación ha escalado cuando los acompañantes de Begoña Gómez y miembros de su seguridad han intentado impedir la labor informativa mediante el contacto físico. "¡Que no me pegues! ¡Oye, policía! ¡Para, eh!", ha exclamado Quiles después de denunciar que intentaban arrebatarle su dispositivo móvil de grabación.

Los gritos de "¡Quita esa mierda!" y los insultos proferidos por el grupo que custodiaba a la mujer del presidente han marcado el cierre de un incidente donde no se ha ofrecido ninguna explicación sobre las dudas que planean sobre la actividad de Gómez.

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tiene previsto presentar una denuncia contra el periodista Vito Quiles por el incidente ocurrido en el interior de una cafetería de Madrid.