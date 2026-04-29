El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha mostrado a su entorno cercano una creciente preocupación por el impacto que las noticias vinculadas al caso Plus Ultra están teniendo en su imagen pública y en sus actividades de consultoría. De acuerdo con las informaciones publicadas por el diario The Objective, esta situación ha afectado también a la trayectoria profesional de sus hijas, Laura y Alba, cuya agencia de comunicación, Whathefav, ha experimentado una notable pérdida de clientes en el último año, coincidiendo con la difusión de detalles sobre sus vínculos con la consultora Análisis Relevante.
La crisis de reputación que describe el expresidente se ha traducido en la salida de su cartera de clientes de medios de comunicación y empresas de relevancia internacional. Entre las bajas más destacadas se encuentra la tecnológica Huawei —que dejó de contar con sus servicios tras iniciarse investigaciones en la Comisión Europea—, así como diversos diarios y grupos de ingeniería. Las informaciones publicadas apuntan a que la agencia de las hijas de Zapatero habría percibido ingresos cercanos a los 200.000 euros por tareas de edición y diseño de informes técnicos cuya autoría intelectual correspondía a terceros, un esquema de negocio que ha generado interrogantes sobre la competitividad real de la firma fuera del paraguas del exlíder socialista.
Según la información publicada por el citado medio, la agencia de las hijas del expresidente ha sufrido un severo revés comercial en apenas doce meses, perdiendo la confianza de clientes como el canal Neox y las cabeceras El Plural, La Razón, Público y El Español. Como consecuencia de esta ruptura, tanto la firma Whathefav como sus redactores especializados han sido apartados de la gestión de los contenidos de eSports que suministraban a dichos medios, desapareciendo por completo de las secciones que anteriormente tenían encomendadas.
Ante este deterioro del negocio familiar, Zapatero ha decidido intervenir activamente para tratar de captar nuevos contratos que aseguren la viabilidad de la empresa. Según detalla la fuente citada, el expresidente habría iniciado gestiones con Telefónica, específicamente en el área de Movistar+, para posicionar nuevamente a la agencia en el sector de los eSports, un mercado en el que sus hijas ya cuentan con experiencia previa.
Para facilitar este acercamiento, Zapatero cuenta con la presencia de Javier de Paz en la cúpula de la operadora. De Paz, amigo personal del expresidente y administrador en áreas estratégicas de la compañía, es una figura clave en este intento de reconstrucción comercial. Este movimiento pone de manifiesto cómo el expresidente sigue recurriendo a su red de contactos históricos para gestionar las dificultades que afronta su entorno, en un momento en el que la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra y los flujos económicos de sus consultoras asociadas continúan bajo el foco mediático y judicial.