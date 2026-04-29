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España

Zapatero, desesperado por el escándalo de Plus Ultra, busca nuevos clientes para la agencia de sus hijas

El expresidente intenta salvar la empresa de sus hijas tras perder clientes como Huawei por el impacto reputacional del caso Plus Ultra.

Libertad digital
El expresidente intenta salvar la empresa de sus hijas tras perder clientes como Huawei por el impacto reputacional del caso Plus Ultra.
José Luis Rodríguez Zapatero | EP

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha mostrado a su entorno cercano una creciente preocupación por el impacto que las noticias vinculadas al caso Plus Ultra están teniendo en su imagen pública y en sus actividades de consultoría. De acuerdo con las informaciones publicadas por el diario The Objective, esta situación ha afectado también a la trayectoria profesional de sus hijas, Laura y Alba, cuya agencia de comunicación, Whathefav, ha experimentado una notable pérdida de clientes en el último año, coincidiendo con la difusión de detalles sobre sus vínculos con la consultora Análisis Relevante.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

La crisis de reputación que describe el expresidente se ha traducido en la salida de su cartera de clientes de medios de comunicación y empresas de relevancia internacional. Entre las bajas más destacadas se encuentra la tecnológica Huawei —que dejó de contar con sus servicios tras iniciarse investigaciones en la Comisión Europea—, así como diversos diarios y grupos de ingeniería. Las informaciones publicadas apuntan a que la agencia de las hijas de Zapatero habría percibido ingresos cercanos a los 200.000 euros por tareas de edición y diseño de informes técnicos cuya autoría intelectual correspondía a terceros, un esquema de negocio que ha generado interrogantes sobre la competitividad real de la firma fuera del paraguas del exlíder socialista.

Según la información publicada por el citado medio, la agencia de las hijas del expresidente ha sufrido un severo revés comercial en apenas doce meses, perdiendo la confianza de clientes como el canal Neox y las cabeceras El Plural, La Razón, Público y El Español. Como consecuencia de esta ruptura, tanto la firma Whathefav como sus redactores especializados han sido apartados de la gestión de los contenidos de eSports que suministraban a dichos medios, desapareciendo por completo de las secciones que anteriormente tenían encomendadas.

Ante este deterioro del negocio familiar, Zapatero ha decidido intervenir activamente para tratar de captar nuevos contratos que aseguren la viabilidad de la empresa. Según detalla la fuente citada, el expresidente habría iniciado gestiones con Telefónica, específicamente en el área de Movistar+, para posicionar nuevamente a la agencia en el sector de los eSports, un mercado en el que sus hijas ya cuentan con experiencia previa.

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Para facilitar este acercamiento, Zapatero cuenta con la presencia de Javier de Paz en la cúpula de la operadora. De Paz, amigo personal del expresidente y administrador en áreas estratégicas de la compañía, es una figura clave en este intento de reconstrucción comercial. Este movimiento pone de manifiesto cómo el expresidente sigue recurriendo a su red de contactos históricos para gestionar las dificultades que afronta su entorno, en un momento en el que la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra y los flujos económicos de sus consultoras asociadas continúan bajo el foco mediático y judicial.

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