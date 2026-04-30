Delcy coloca a un íntimo de Zapatero como embajador de Venezuela en Madrid

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha propuesto a Timoteo Zambrano, diputado cercano al chavismo y al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el nuevo embajador del país sudamericano en España, según fuentes de Caracas.

Zambrano reemplazaría a Gladys Gutiérrez, quien encabeza la representación diplomática venezolana desde mayo de 2024, cuando presentó sus cartas credenciales al rey Felipe VI. Gutiérrez, que presidió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, ya había ocupado ese cargo entre 2002 y 2005.

El venezolano es uno de los 285 diputados que asumieron el cargo el pasado 5 de enero para el periodo 2026-2031 de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo.

Elogió a Zapatero

En febrero, el diputado destacó la disposición del exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero de "ayudar" en un nuevo proceso de diálogo en Venezuela, con quien se reunió en ese entonces. "Él tiene 10 años trabajando por la reconciliación de este país", señaló sobre Rodríguez Zapatero.

Además, el nuevo embajador en Madrid dijo haber presentado al expresidente español Zapatero una propuesta de diálogo denominada El pacto por Venezuela, en la que plantea el fortalecimiento de las relaciones con las instituciones de Venezuela, el desarrollo de un modelo económico sostenible que "reduzca la desigualdad", el levantamiento de las sanciones extranjeras contra el país y una "nueva doctrina de seguridad y defensa".

No ha sido el único elogio que ha recibido Zapatero. En marzo, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez alabó al expresidente del Gobierno al calificarlo como "amigo", "mentor" y "campeón de la paz" del país sudamericano en su visita a Caracas con el escándalo de Plus Ultra en la mochila.

De cerrarse esta última designación, se trataría del quinto nombramiento en el exterior de la mandataria encargada. Delcy Rodríguez ha designado en tan solo unos meses nuevos embajadores en países como Colombia, Nicaragua, Estados Unidos y en la ONU.