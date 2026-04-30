El Gobierno vasco concede de nuevo el tercer grado al etarra Gadafi, asesino del niño Fabio Moreno

Nueva polémica en torno a la gestión penitenciaria del Gobierno vasco. El Ejecutivo autonómico ha acordado conceder el tercer grado a dos antiguos miembros de ETA con un amplio historial delictivo: Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, y Eneko Gogeaskoetxea. La decisión, adelantada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, ha sido confirmada por fuentes oficiales.

No se trata de un episodio aislado. Ambos internos ya disfrutaron en el pasado de un régimen de semilibertad que terminó siendo anulado tras el recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Pese a ello, el Gobierno vasco ha vuelto a apostar por esta vía, apoyándose en la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar las condiciones de cumplimiento de la pena sin modificar formalmente el grado.

Un historial criminal marcado por la violencia

El historial de Iglesias Chouzas es uno de los más extensos dentro de la organización terrorista. Integrado en el comando Vizcaya, fue condenado por una veintena de asesinatos que suman penas superiores al millar de años de prisión. Entre los crímenes que se le atribuyen destaca el atentado que acabó con la vida del niño Fabio Moreno en 1991, tras la explosión de una bomba colocada en el coche de su padre, miembro de la Guardia Civil.

Las sentencias también recogen otros asesinatos especialmente violentos. Doce días después de aquel atentado, mató al sargento Pedro Carbonero, al que disparó por la espalda antes de rematarlo en el suelo. Meses más tarde repitió el mismo patrón con el policía nacional José Aseán, a quien ejecutó delante de su esposa ignorando sus súplicas. La Audiencia Nacional ya consideró en su momento "anticipada" la concesión de beneficios penitenciarios en su caso, motivo por el que fueron revocados.

En cuanto a Gogeaskoetxea, fue uno de los responsables del aparato militar de la banda hasta su detención en 2011 en Cambridge. Acumula condenas que superan los 360 años de prisión. Entre ellas, una de las más relevantes está relacionada con la preparación del atentado contra el rey Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997, un operativo en el que murió el agente de la Ertzaintza Txema Aguirre.

Críticas de las víctimas

Desde Covite han criticado con dureza la decisión del Ejecutivo autonómico. El colectivo recuerda que, en el caso de Gadafi, ya se le concedió un tercer grado en octubre de 2025 que fue posteriormente anulado por los tribunales, y denuncia que se vuelve a insistir en la misma línea pese a los precedentes judiciales.

Asimismo, ponen en duda la credibilidad de los supuestos gestos de arrepentimiento presentados por los internos. Según señalan, resoluciones recientes evidencian que estas manifestaciones se producen justo antes de acceder a beneficios penitenciarios, lo que a su juicio demuestra su carácter instrumental.

Por ello, instan a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a recurrir nuevamente estas decisiones para frenar lo que consideran una política penitenciaria irregular.

Según los datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, desde que el Gobierno vasco asumió las competencias en esta materia en octubre de 2021 se han concedido 117 terceros grados a presos de ETA. De ellos, al menos 23 han sido impugnados por la Fiscalía.