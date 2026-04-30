El PSOE ve "agresión fascista" de Vito Quiles a Begoña Gómez y los Pujol encubren a su padre

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

El enfrentamiento entre Begoña Gómez y Vito Quiles

Tenso encontronazo entre Vito Quiles, Begoña Gómez y sus acompañantes. Todo ello a la salida de una cafetería a las afueras de la capital, donde el periodista no dudó en preguntar a la mujer del presidente por sus negocios y chanchullos, mientras Gómez hablaba o fingía hablar por teléfono. Las amigas de la esposa de Sánchez se encararon con Quiles, concretamente una mujer rubia que le llega a coger del cuello. Begoña Gómez ya ha anunciado que denunciará al periodista por una supuesta agresión, al no dejarla salir del recinto. Desde el PSOE hablan ya de "agresión fascista".

El clan de los Pujol

En la Audiencia Nacional, los hermanos Pujol Ferrusola defienden la tesis del legado y desvinculan a su padre, Jordi Pujol, del dinero en Andorra. Han asegurado que el origen de la fortuna procede de una herencia oculta de su abuelo. Con unas declaraciones muy similares, todos han defendido que el dinero en Andorra procedía de esta herencia que su abuelo les dejó porque no se fiaba de su hijo, el expresidente catalán. Ahora se enfrentan a 8 años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita. Para el hermano mayor, la fiscalía pide 29 años de prisión.

Guerra intestina en Más Madrid

Continúa el choque entre Mónica García y Emilio Delgado por las primarias del partido para decidir quién va a competir con Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid. La ministra de Sanidad y el diputado han cortado toda comunicación. El entorno de Delgado acusa a la actual dirección de reducir a las bases y de limitar el derecho al voto de los afiliados de la formación. Según los cálculos que manejan los críticos del partido, en el mejor de los casos, solo podrían votar unos 1.000 afiliados de los 34.000 que tiene el partido. Una participación que podría favorecer únicamente al aparato, o lo que es lo mismo: a Mónica García.

Posible corrupción en el Gobierno de Milei

En Argentina, el jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, niega ante el Congreso las acusaciones por corrupción. El portavoz del Gobierno, arropado por el presidente y por todos los ministros, ha asegurado que no ha cometido ningún delito y que todo lo probará ante la Justicia. Adorni está en el punto de mira por "enriquecimiento ilícito" y por beneficiar a su entorno a través de medios del Estado. El jefe de Gabinete ha negado todos los hechos, insistiendo en que no piensa dimitir del cargo.

Juicio entre Musk y Altman por OpenAI

Y en California, primera sesión del juicio entre Elon Musk y Sam Altman por el control de la compañía, creadora de ChatGPT. El magnate asegura que cuando quiso invertir en la compañía en el año 2015, lo hacía porque "buscaba el bien común" con la inteligencia artificial, no por beneficio económico.

Durante su declaración, Musk ha señalado que la IA podría "matarnos a todos", al no estar "segura, abierta y subordinada al interés general". La compañía sostiene que el magnate conocía todos los planes y que nunca se le prometió mantener un modelo que fuese completamente abierto.