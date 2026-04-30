La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha condenado este jueves "cualquier violencia y acoso" en relación con el incidente protagonizado por Vito Quiles y Begoña Gómez, aunque ha introducido matices tras ver las imágenes difundidas.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, Muñoz ha señalado que "las imágenes que hemos visto lo que parece es que quien recibe violencia es el periodista". A renglón seguido, ha precisado que su postura no cambia en función de quién resulte afectado: "En el caso de que fuera al revés, también", insistiendo en que no respaldará "la violencia y acoso contra nadie".

Reacción del PP

La dirigente popular ha evitado profundizar en el fondo del asunto al recordar que el episodio ya está judicializado. "El asunto está denunciado y ya veremos qué dice la justicia", ha afirmado, manteniendo una posición de cautela a la espera de una resolución.

Al mismo tiempo, Muñoz ha defendido que los profesionales de la información intenten interpelar a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según ha explicado, "entiende que haya periodistas que quieran hacerle preguntas" porque, a su juicio, Gómez "dejó de ser una persona privada el día que utilizó La Moncloa para sus negocios".

Frente judicial de Quiles

El caso se produce en un contexto en el que Quiles tiene abierto un expediente en el Congreso que podría derivar en una sanción, incluida la retirada de su acreditación de prensa durante un periodo de hasta tres meses.

Además, el periodista ha sido recientemente procesado por una jueza de Sevilla por presuntas injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, según recoge la información original.

Por su parte, fuentes del entorno de Begoña Gómez han confirmado a elDiario.es su intención de llevar a Quiles ante los tribunales por agresión. Consideran que accedió a "un local privado" e impidió su salida, calificando lo sucedido como "acoso".

Tras lo ocurrido, Quiles difundió en sus redes sociales un vídeo editado en el que se recogen momentos posteriores al incidente, donde se le observa intentando nuevamente aproximarse a la esposa del presidente.