La conexión directa de Alta Velocidad entre Madrid y Málaga ha quedado restablecida este jueves tras más de tres meses interrumpida. El corte, que se produjo a consecuencia del trágico accidente de Adamuz, en Córdoba, el pasado 18 de enero, se prolongó a causa de los daños que provocaron las lluvias del 4 de febrero en Álora, en Málaga. A ello se suma la incompetencia de Óscar Puente.

En total, han sido 102 los días en los que ha estado interrumpida esta línea, una de las que más volumen acogen de toda la red ferroviaria. La circulación entre ambas ciudades quedó suspendida el pasado 18 de enero tras el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas. A esta incidencia se sumaron semanas después los efectos de las borrascas registradas a comienzos de febrero, que provocaron un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención en la localidad malagueña de Álora.

Estos daños obligaron a interrumpir de forma total el tráfico ferroviario directo entre Madrid y Málaga, uno de los corredores de Alta Velocidad con mayor volumen de viajeros de España. Desde ese momento, la línea quedó sin servicio directo.

Desde entonces, Libertad Digital ha publicado cómo la lentitud de Adif en los trabajos de recuperación por la caída del talud sobre las vías ha provocado pérdidas millonarias para la provincia de Málaga y el doble rasero del Gobierno con las víctimas.

Durante todo este tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, no han dado ninguna respuesta convincente, ni veraz, sobre su ineficacia ni sobre el alcance de su responsabilidad. Por tanto, frente a las pérdidas millonarias, la dificultad que ha generado para desplazarse entre los ciudadanos y la incertidumbre, el Gobierno ha impuesto el silencio, cuando no ha dado excusas. Es decir, lo que de siempre en el Ejecutivo: su lucha constante por el relato.

Trabajos de recuperación

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha finalizado las actuaciones que permiten recuperar la circulación directa, aunque con limitaciones técnicas. El servicio se presta actualmente en vía única en el tramo afectado, una situación que previsiblemente se mantendrá durante los próximos meses mientras continúan trabajos complementarios.

Las obras han incluido la estabilización del terreno y la reconstrucción de la infraestructura dañada en Álora. Según los datos facilitados, la intervención ha requerido la retirada de grandes volúmenes de material, así como el uso de maquinaria especializada y equipos técnicos durante las 24 horas del día.

El primer tren directo Madrid-Málaga tras la reapertura ha salido a las 9:50 horas, con llegada prevista a las 12:52 horas. En sentido inverso, el primer servicio ha partido de Málaga a las 12:00 horas con llegada estimada a Madrid a las 14:58 horas.

Recuperación progresiva de la oferta ferroviaria

Con la reapertura se elimina el sistema combinado de tren y autobús, aunque el corredor no recupera aún completamente sus tiempos previos al corte. El trayecto se sitúa en torno a las tres horas, aproximadamente 15 minutos más que antes de la incidencia, debido a las condiciones actuales de circulación.

Renfe mantiene la mayor parte de la oferta en esta conexión, con 161 frecuencias semanales y una media de 25 servicios diarios en ambos sentidos, unas diez menos que antes de la interrupción.

Iryo retoma su actividad con diez frecuencias diarias, incluidas las conexiones con Barcelona, mientras que Ouigo vuelve a operar entre cuatro y seis servicios diarios según la jornada. También se han restablecido los servicios Avant en el corredor a partir de este jueves.