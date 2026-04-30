Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, ha roto su silencio después de ser condenado por revelar los datos personales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en lo que supuso una guerra del Gobierno de Pedro Sánchez contra la presidenta de Madrid.

García Ortiz ha vuelto a hablar en una entrevista en el programa de Jordi Évole que se emitirá el domingo. El que fuera fiscal general se ha preguntado: "¿Quién ha ganado con este procedimiento? ¿Quién ha ganado, la Justicia española, la Fiscalía española o el Tribunal Supremo con una sentencia controvertida? Yo creo que no, yo creo que hemos perdido todos", a lo que Évole ha dicho que Ayuso sí ha ganado.

"Es imposible que me condenasen, tenía el convencimiento de que iba a salir absuelto. No necesito señalar a un culpable para decir que yo soy inocente", ha asegurado y ha lamentado que haya "acabado condenado el perseguidor de los delitos".

Pues era esto….

El domingo.

Para celebrar, con un día de retraso, el Día de la Comunidad de Madrid.

No se lo pierda presidenta, @IdiazAyuso. Y si quiere contestar lo que diga el ex Fiscal, sabe que tiene las puertas de nuestro programa abiertas. pic.twitter.com/uaIJg5ylIb — Jordi Évole (@jordievole) April 30, 2026

"El 12 de octubre me avisaron de que me iban a imputar. Esto no había ocurrido nunca, me parecía muy duro". En este sentido, ha dicho que se sintió "maltratado" después de que el novio de Ayuso le culpara: "Me señaló, dijo mi nombre, me sentí maltratado".

"¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso"

Sobre las polémicas palabras de Pedro Sánchez en una entrevista antes de llegar al Palacio de la Moncloa donde dijo: "¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? Del Gobierno. Pues eso", ha lamentado que "las palabras del presidente del Gobierno me van a perseguir toda la vida".

Sobre el borrado de los mensajes de su teléfono móvil, el exfiscal general ha dicho que él puede "hacer lo que quiera" con sus mensajes y su intimidad.

García Ortiz también ha señalado a los magistrados que le juzgaron y ha puesto en duda su imparcialidad, preguntando: "¿Cómo se puede enjuiciar a una persona a la que conoces desde hace 20 años?". Sobre la supuesta mala relación entre él y el juez Marchena, ha reconocido que "con un magistrado de la Sala Segunda no se puede meter uno públicamente".