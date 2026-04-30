Koldo confiesa en el Supremo su lealtad eterna hacia Ábalos: "Toda mi vida estaré agradecido"

El exasesor ministerial Koldo García ha reiterado su lealtad al que fuera su jefe, José Luis Ábalos, en el Tribunal Supremo: "Toda mi vida estaré agradecido a José".

Koldo ha declarado este jueves ante el Alto Tribunal negando todas las posibles irregularidades que se le achacan e intentando desacreditar la versión del empresario vinculado a la trama Víctor de Aldama; que señaló este miércoles hacia la cercanía entre Koldo, Ábalos y Pedro Sánchez y apuntó hacia las supuestas irregularidades que la trama realizó para obtener financiación para el PSOE y la Internacional Socialista.

"Toda mi vida estaré agradecido a José", ha espetado el exasesor al respecto de su jefe, al que ha exculpado de la comisión de todos y cada uno de los delitos que se le achacan. De él ha dicho que tenía una situación complicada y que "hay que entenderlo". Esta situación vendría dada por sus relaciones sentimentales.

En este contexto, su abogada, Leticia de la Hoz, le ha preguntado al que fuera asesor del secretario de Organización socialista si este tenía "problemas de alcohol o drogas". "Puede servir para explicar ciertos comportamientos que, a ojos de los demás, pueden parecer extraños", ha espetado la letrada de Koldo después de que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le haya vetado la pregunta por considerarla inorportuna.

Al respecto del presunto enchufe de Jésica Rodríguez en la empresa pública Ineco, Koldo ha negado este supuesto asegurando que lo único que hizo fue acompañarla a una entrevista para "tranquilizarla" porque estaba "muy nerviosa". Esta, según ha dicho, tenía una relación con Ábalos; si bien ha dejado claro que era una "señorita": "Aquí se ha hablado de cosas que creo que no deberían haber ocurrido porque como se gane la vida cada persona, mientras no sea delictivo...". Además, ha dicho que la conoció a través del empresario Víctor de Aldama.

"Jésica quería un piso para compartir la vida con el señor Ábalos", ha espetado acerca del piso de Plaza de España, asegurando que la idea era estar en este inmueble muy poco tiempo, porque estaban "buscando otra propiedad". Koldo ha reconocido que ayudó a buscar el piso y que este lo pagaba Alberto Escolano, uno de los socios de Aldama; si bien ha desvinculado ese pago a una supuesta contraprestación por sus servicios a Aldama.

Aun así, ha certificado las palabras del empresario este miércoles en las que aseguraba que la trama siguió pagando el piso de Jésica aunque no mantuvieran su relación porque Jésica tenía "cogido por los huevos" a Ábalos con un supuesto vídeo de él con su exesposa Carolina Perles que podría hacer caer al exministro por un tema "personal". "Todo el mundo puede tener conocimiento de la vida del señor Ábalos. Su situación personal, tenía algunos problemas. Esta señorita presionó bastante que había que darle solución porque, si no, la opinión pública tendría conocimiento de temas personales", ha espetado el exasesor ministerial.

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