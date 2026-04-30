Koldo reconoce parte de la jerga criminal de la trama: las chistorras eran billetes de 500 y las daba el PSOE

El exasesor ministerial Koldo García ha reconocido parte de la jerga criminal de la trama asegurando que las chistorras sí que eran billetes de 500 euros.

Koldo ha declarado este jueves ante el Alto Tribunal negando todas las posibles irregularidades que se le achacan e intentando desacreditar la versión del empresario vinculado a la trama Víctor de Aldama, que señaló este miércoles hacia la cercanía entre Koldo, Ábalos y Pedro Sánchez y apuntó hacia las supuestas irregularidades que la trama realizó para obtener financiación para el PSOE y la Internacional Socialista.

"Puede ser que en el PSOE me dieran dos billetes de 500", ha reveló en respuesta a su letrada, Leticia de la Hoz, mientras repasaba unos documentos contables aportados a la causa. Esta versión contradecía la del exgerente socialista, Mariano Moreno Pavón, que negó que utilizaran billetes de esa envergadura. "Había billetes de todo", ha recalcado antes de aseverar que recibió "algunos billetes de 500".

De hecho, ha certificado que llamaba "chistorras" a los billetes de 500 euros. Estas, según ha informado, las adquiría de agentes de la Guardia Civil que eran amigos suyos y que recibirían billetes de esa envergadura como parte, según han confirmado fuentes jurídicas a Libertad Digital, de los fondos reservados para la lucha terrorista.

"Al trabajar en el grupo de información de la Guardia Civil, a ellos les daban esos billetes. Ellos tenían problema para cambiarlos. Desde hace 15 años, he cambiado billetes", ha aseverado Koldo. Así, entre estos cambios de billetes que haría como un favor a compañeros y unos supuestos alquileres turísticos que regentaba y, según ha asegurado, le pagaban los extranjeros en efectivo; vería justificado su uso del efectivo.

Aun así, ha asegurado que también, en muchas de las conversaciones intervenidas por la UCO, cuando hablaba de chistorras se refería a chistorras reales, porque se las pedían varios de sus amigos. Por último, ha negado que los "soles" fueran billetes de 200 euros y que las "lechugas" fueran billetes de 100: "Yo hablaba de soles y lechugas no sé lo que significa. A no ser que los soles signifiquen soles –moneda de Perú— y las lechugas, lechugas".

Fuentes cercanas al entorno de Koldo García aseguran que este manejo del efectivo justificaría los ingresos que el exasesor ministerial realizó en sus cuentas bancarias. Aun así, tendrían que justificarse también los de su entorno: su hermano Joseba y su expareja, Patricia Úriz, que se encuentran investigados, pero en otro procedimiento judicial.

Aun así, estas mismas fuentes se han mostrado pesimistas en cuanto a que el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta vaya a realizar las sumas de dinero esgrimidas este jueves en el Alto Tribunal que exculparían a Koldo García. De hecho, creen que los magistrados tienen un sesgo que les ha llevado a prejuzgar al exasesor calificándole de culpable sin ni siquiera escuchar sus argumentos.

Por su parte, Koldo García, aunque ha desmentido la versión del exgerente del PSOE, ha negado que la formación socialista recibiese dinero de Víctor de Aldama a cambio de adjudicaciones con el objetivo de financiar a la organización política.

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