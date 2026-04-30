Los grupos del PSC, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana en el Parlamento catalán han aprobado una moción para aplicar las estrictas normas lingüísticas a favor del catalán y de la marginación del español en todos los ámbitos del deporte, desde el amateur al profesional. El propósito de estos partidos es que hasta los entrenamientos se lleven a cabo en catalán. Así, en el caso de que se lleven a la práctica las disposiciones aprobadas este jueves en el Parlamento, el entrenador del F.C. Barcelona, Hansi Flick, debería dirigir sus entrenamientos en catalán y dar las ruedas de prensa en ese mismo idioma.

La moción "expresa la voluntad de reforzar el uso social del catalán en el mundo del deporte y la actividad física y reconoce el papel fundamental del deporte catalán en la cohesión social y en la transmisión de valores cívicos y culturales, así como el potencial como herramienta de promoción y normalización lingüística". Con ese propósito, los partidos exigen a la Generalidad que ponga en marcha en el plazo de seis meses un programa de fomento del uso del catalán en el ámbito deportivo cuyo "aliciente" es que todas las ayudas, subvenciones y contratos estarán vinculados a la exigencia del catalán y a su uso exclusivo y en detrimento del español.

Medidas para deportistas y técnicos

La intención, dice uno de los puntos del acuerdo es "garantizar la presencia del catalán en competiciones, acontecimientos, canales de comunicación y en el día a día de clubes y federaciones". Con ese objetivo, la Generalidad adoptará medidas de "formación y sensibilización dirigidas a deportistas, técnicos y entrenadores en relación al uso de la lengua" y nombrará un "responsable lingüístico" en las federaciones.

Para garantizar la imposición del catalán, la moción señala que "se condicionará toda financiación o promoción de acontecimientos en el mundo del deporte al uso del catalán en sus comunicaciones oficiales y a la presencia normalizada del catalán en su desarrollo".

También se aboga por "promover la inclusión de cláusulas de uso del catalán como requisito en todos los convenios de colaboración, ayudas y subvenciones vinculadas al deporte, así como en la gestión de equipamientos deportivos".