La grave acusación de Koldo contra la UCO: "Varios agentes me dijeron que tenía que decir ciertas cosas contra Ábalos"

El exasesor ministerial Koldo García ha lanzado una grave acusación a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, según ha dicho, le instaron a que delatase a su exjefe, José Luis Ábalos.

Koldo ha declarado este jueves ante el Alto Tribunal negando todas las posibles irregularidades que se le achacan e intentando desacreditar la versión del empresario vinculado a la trama Víctor de Aldama, que señaló este miércoles hacia la cercanía entre Koldo, Ábalos y Pedro Sánchez y apuntó hacia las supuestas irregularidades que la trama realizó para obtener financiación para el PSOE y la Internacional Socialista.

"En aquel momento yo estuve hablando con dos miembros de la Guardia Civil, los cuales estaban destinados en la UCO. Y ellos me propusieron que sería bueno que dijera ciertas cosas del señor Ábalos o de ciertas personas en esta investigación. Y eso me lo dijeron allí, es totalmente cierto y se puede demostrar", ha espetado acusando a los investigadores de filtrarle información sobre que lo estaban investigando e instándole a delatar a Ábalos o a otras personas. Así, según ha dicho, también le habrían filtrado que el exministro también estaba siendo investigado por la UCO: "Algo dejaron caer".

Asimismo, Koldo ha comenzado a esgrimir su estrategia para justificar los ingresos en efectivo que habrían sido mordidas pagadas por la trama a cambio de las adjudicaciones públicas de venta de mascarillas. Según ha asegurado, prestaba dinero a "muchas personas". Ha asegurado que ahondará en ello más tarde, pero ya ha esgrimido esta línea de defensa al ser preguntado por Claudia Montes, amiga de Ábalos.

"No la conocíamos pero le prestamos dinero", ha espetado Koldo al respecto de Claudia Montes. Cabe recordar que la UCO cifró en 387.000 euros los ingresos injustificados en efectivo que él y su entorno introdujeron en el banco.

En este contexto, ha negado que recibiese ninguna contraprestación en efectivo ni en especie por parte de Víctor de Aldama; del que ha dicho que ni si quiera sabía que era socio de Soluciones de Gestión y que este le buscaba ofertas de mascarillas por ayudarle: "Yo pensaba que, como era amigo mío y yo estaba con una cantidad de temas que no sabía qué hacer ni a quien llamar y él sí que tenía contactos, dijo ‘bueno, voy a echarle un cable porque este pobre no da para más’".

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