Luzón, estupefacto con la letrada de Koldo: "No me ha ocurrido esto en 35 años de profesión"

El juicio por el caso Koldo ha vivido este jueves uno de sus momentos más tensos, marcado por el choque frontal entre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el exasesor de José Luis Ábalos. La sesión ha estado al borde del colapso debido a la estrategia de la defensa, provocando una reacción inédita en el veterano fiscal.

La paciencia de Alejandro Luzón se ha agotado ante las constantes intervenciones de Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García. En un momento de máxima tensión, el fiscal ha cortado en seco las interrupciones para lanzar un reproche demoledor que resume el caos procesal: "No me ha ocurrido en 35 años de profesión que una letrada me interrumpa en mitad de un interrogatorio. Llevo todo el juicio soportándolo", ha espetado Luzón, visiblemente indignado por la falta de respeto a los tiempos de la Fiscalía.

Por su parte, el principal acusado ha mostrado una actitud errática. A pesar de su habitual tono desafiante, Koldo García se ha visto acorralado por las preguntas de Luzón, llegando a admitir su incapacidad para mantener el hilo del interrogatorio: "Le suplico que me deje terminar porque si me corta, no soy capaz".

El momento más surrealista se ha producido cuando Koldo ha recriminado al fiscal su lenguaje no verbal, quejándose de la supuesta ironía del representante del Ministerio Público: "Es que, con esa sonrisa con la que me mira...". Poco después, el tono ha subido de nivel cuando el acusado ha acusado directamente al fiscal de ir a por él: "Usted no está buscando mi inocencia".

Durante el interrogatorio, Koldo ha intentado normalizar las gestiones realizadas para la trama de hidrocarburos, incluyendo reuniones con el que fuera jefe de gabinete de Reyes Maroto. Según su versión, estas gestiones eran parte de su día a día: "Me pedían muchos favores de este tipo", ha afirmado con naturalidad.

Respecto al pago de las mascarillas, el exasesor ha defendido la limpieza de los procesos bajo su supervisión, asegurando que "no se pagaba un duro si no se recibía el material".