"Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal": la madre de Noelia Castillo pide a Feijóo derogar la eutanasia

La madre de Noelia Castillo, Yolanda Ramos, ha difundido un vídeo en el que pide la derogación de la ley de eutanasia tras la ejecución asistida de su hija, ocurrida hace algo más de un mes en el centro sanitario San Camil, en San Pedro de Ribas (Barcelona). En la grabación, Yolanda se dirige al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para solicitar la eliminación de la norma.

En su testimonio, Yolanda afirma: "Este vídeo va dirigido al señor Núñez Feijóo". Y añade: "Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal, tenía enfermedades mentales". Según explica, Noelia tenía 25 años y había estado ingresada en distintos recursos de atención en salud mental. La madre sostiene que su hija "tenía toda la vida por delante" y cuestiona el proceso que llevó a la muerte asistida.

También asegura que Noelia no recibió determinados tratamientos en centros psiquiátricos y sociosanitarios. "No tuvo ningún tratamiento, ni en los psiquiátricos, ni en el sociosanitario", defiende en el vídeo que ha difundido en TikTok. La madre añade que la joven había estado en su último ingreso en un centro de salud mental hace tres años, cuando tenía 22 años. "Yo la eutanasia no la entiendo de esta forma", dice.

Diagnóstico y seguimiento médico

Según afirma Yolanda, el diagnóstico de su hija correspondía a una patología "no degenerativa" y con previsión de mejora. En su intervención, insiste en que no se trataba de una enfermedad terminal.

Sin embargo, en el procedimiento de evaluación médica para la eutanasia, los profesionales que intervinieron concluyeron que los padecimientos de la paciente eran "graves, crónicos, constantes e imposibilitantes", además de señalar que no existía posibilidad de mejora.

La madre también cuestiona la valoración del dolor físico. Explica que Noelia comenzó a recibir medicación específica para el dolor en marzo del año anterior a su fallecimiento y que, en las últimas tres semanas de vida, se le administraron parches de fentanilo.

La evaluación para la eutanasia

Yolanda critica el funcionamiento del proceso de decisión contemplado en la ley. Según su versión, el acceso al historial clínico de su hija no fue posible para la familia y la decisión final recayó en un comité de garantía.

"Me dijeron que quién era yo para pedir una analítica", relata en el vídeo. También sostiene que, al ser Noelia mayor de edad, ella no pudo intervenir en el proceso decisorio. En este sentido, afirma: "Un comité de garantía es el que decide por ella, pero yo, la madre, no he podido decidir nunca por ella".

La madre de la joven cuestiona la capacidad de una persona con enfermedad mental para tomar decisiones de este tipo de forma autónoma. "Una persona con enfermedad mental no puede decidir por sí sola", asevera. Yolanda dirige su mensaje al ámbito político y pide la derogación de la ley. "Solamente pido al señor Alberto Núñez Feijóo que, por favor, esta ley desaparezca; no quiero que haya más Noelias. Tiene que desaparecer".