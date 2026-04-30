Morocho declara que se intentó desmantelar el grupo que investigaba el caso Gürtel

El inspector jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Manuel Morocho ha continuado este jueves respondiendo a las preguntas de las defensas de los acusados en el juicio de la Operación Kitchen y ha señalado que había una estrategia para desmantelar al equipo encargado la investigación de caso Gürtel. "Fue una estrategia buscada", ha declarado el inspector.

La Audiencia Nacional investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

El testigo ha explicado que el grupo contaba en el año 2013 con 11 policías y que ese mismo año 3 de ellos se marcharon, incluido "un inspector que tenía un peso importante en los informes". En 2014 se marchó del grupo "un subinspector" tambien con un papel relevante y en 2015 hicieron lo propio otras cinco personas.

De esta manera, hubo varios informes que "no se hicieron" por la falta de "capacidad investigativa para hacerlos", ha resumido.

Durante la investigación de Gürtel tambien ha precisado que no consideraron necesario plantear la posibilidad de intervenir los teléfonos o las comunicaciones del extesorero Popular, Luis Bárcenas. "En aquel momento temporal no habia elementos para tomar esa medida tan invasiva de los derechos fundamentales", ha precisado el inspector.

Morocho ha precisado que esta medida no era necesaria porque en la investigación "ya teníamos un objetivo concreto" y que además él no está autorizado para "hacer prospecciones" o proponer seguimientos a la mujer de Bárceans, Rosalía Iglesias. En cuento a las vigilancias, Morocho ha matizado que sus superiores se lo propusieron una vez Bárcenas entró en prisión.

Durante su declaración de este jueves ha vuelto a ser preguntado por las quejas verbales que él manifiesto que realizó al magistrado Pedro Ruz sobre las dificultades que tenía para presentarle los informes. "Al magistrado Pedro Ruz le fui dando cuenta diariamente de lo que estaba ocurriendo", ha añadido para dejar claro que todo lo que él hacía contaba con "el conocimiento y el aval del magistrado".

De igual manera, Morocho ha precisado que finalmente esos informes se terminaron presentado porque el magistrado los había solicitado pero que hubo que "desagregar del cuerpo del informe y meterlo en los anexos" algunos datos para que figuraran. Es decir, según sus propias palabras, establecían una suerte de "autocensura".

Sobre el conocimiento que tuvo de la denominada operación Kitchen, Morocho ha vuelto a señalar que fue cuando recibió un correo de la Dirección Adjunta Operativa en el pudo observar una investigación "al margen" de la justicia. "Había indicios claros de que querían echar abajo la investigación", ha precisado.

Después de Morocho el abogado Javier Iglesias finalmente ha prestado declaración en este juicio después de que una semana antes se negase a declarar escudándose en su derecho profesional a no hacerlo.

Durante su declaración ha sido preguntado sobre la visita que realizó a Bárcenas en prisión y ha negado que acudiese con el objetivo de amenazarle, tal y como declaró el extesorero popular en su declaración el pasado lunes. "Absolutamente falso", ha respondido Iglesias a las preguntas de la acusación popular de la familia Bárcenas.