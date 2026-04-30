Óscar Puente se refiere a los israelíes como "auténticos nazis" y viola la definición de antisemitismo de su Gobierno

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, vuelve a dar muestras de su indisimulado antisemitismo, algo que ya le ha costado algún que otro problema, como cuando llamó "niñatos israelíes" a los menores judíos franceses desalojados por Vueling de un avión en un incidente el pasado verano en Valencia.

Esta vez el salto que ha dado el ministro tuitero ha sido más que cualitativo, pues califica a los israelíes de "auténticos nazis" en un mensaje en X que, al parecer, ha borrado posteriormente de la red social.

El calificativo de Puente lo realiza en relación a unas declaraciones, muy discutibles, de un periodista israelí, pero que no dejan de ser la opinión personal de ese periodista.

Otra declaración totalmente inaceptable que viola la definición de antisemitismo aprobada por el Gobierno de España, y otro ejemplo del discurso de odio fomentado por un ministro del gobierno. En cualquier país democrático, esta generalización contra los israelíes sería motivo… pic.twitter.com/MgwTbzTQFV — Israel en España 🇮🇱 (@IsraelinSpain) April 29, 2026

Pero un ministro del Gobierno no puede, o no debe, realizar una calificación tan grave sobre los israelíes contraviniendo, además, la definición que su propio Gobierno hace de antisemitismo y haciendo un señalamiento público contra todo un país y sus ciudadanos.

Como explica Acción y Comunicación sobre Oriente Medio-ACOM en un comunicado "su propio Gobierno (el de Pedro Sánchez) adoptó oficialmente (de tapadillo, sin publicidad, no vaya a molestar a su electorado furibundamente judeófobo) la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Uno de los ejemplos explícitos que contiene es que 'dibujar comparaciones de la política israelí contemporánea con la de los nazis' constituye un acto de antisemitismo. Puedes no estar de acuerdo con alguien, pero llamar 'nazi' a un judío o equiparar a Israel con el nazismo es, según la definición que España ha avalado, antisemitismo puro y duro".

🔴Consideraciones gravísimas sobre el tuit de @oscar_puente_ llamando "auténticos nazis" a los israelíes: ➡️Su propio Gobierno (el de Pedro @sanchezcastejon) adoptó oficialmente (de tapadillo, sin publicidad, no vaya a molestar a su electorado furibundamente judeofobo) la… pic.twitter.com/hDdye184do — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) April 29, 2026

Y añade: "Generalizar y llamar 'nazis' a los judíos o a Israel por las palabras de un opinador en una tertulia de televisión israelí no solo es antisemitismo: es aplicar exactamente el mismo razonamiento colectivista que caracterizaba a los nazis. Juzgar a toda una colectividad —el pueblo judío— por lo que diga o haga un solo individuo es, precisamente, ser un odiador de judíos y un incitador de odio".

Por si había alguna duda, lo que ha quedado claro es que Óscar Puente es un antisemita que no se esconde. El problema es que Puente es un ministro de un Gobierno que está haciendo desde una red social un señalamiento y un discurso de odio contra un país y sus ciudadanos escudándose en la opinión personal de un periodista.