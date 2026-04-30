El aizcolari fiel que salvó a Ábalos y vendió al PSOE

Polera verde. Pantalón vaquero. Barba frondosa y descuidada. No. No les hablo de un vasco que andaba por los verdes prados que tienen por allá al norte. Sino de un tipo algo fuera de lugar. Serio. Desafiante. Enfadado. Un aizkolari que dejó de levantar troncos y guardar puertas de garitos – "algunos de alterne"— para entrar por las puertas de las más altas instancias y pisar moqueta. Usted y yo no lo conocíamos. Pero era la sombra del extodopoderoso ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista. No lo conocíamos, pero ahí estaba él. Levantando las faldas al respeto institucional.

Koldo es un tipo afable. Leal. Que por los suyos mata. Y que por los suyos muere. O va a la cárcel. Tanto que ha confesado su amor de subordinado al hombre que le dio todo: "Toda mi vida estaré agradecido a José". Nada de mordidas. Que fueron héroes que trajeron las primeras mascarillas a España. Que José no le ordenó ningún tipo de actividad ilícita. Que fueron mano a mano y con la legalidad por delante. Lo dijo Sabina: "Lo niego todo, incluso la verdad". Nada de responder al Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, acerca de la pasta y el efectivo que manejaba: "Lo responderé a preguntas de mi abogada".

Su abogada, Leticia de la Hoz, hizo lo que pudo para defender a su cliente de las incisivas preguntas del Ministerio Fiscal. Interrumpió. Una y otra vez. Luzón, con perdón –pero a mí ya se me están pegando las expresiones "toscas" y si se pueden soltar en el Supremo supongo que por aquí también–, flipaba: "No me ha ocurrido en 35 años de profesión que una letrada me interrumpa en mitad de un interrogatorio. Llevo todo el juicio soportándolo". Dicen por ahí las malas –o certeras– lenguas que transitan por los pasillos del Alto Tribunal que ni le dirige el saludo a la letrada. No sé, cada uno tiene sus manías. Y supongo que la de Luzón será el respeto al sistema procesal.

El fiscal no podía evitar esbozar una sonrisa en alguna ocasión. Las expresiones "toscas" son lo que tienen, que fuera de lugar, causan impresión. Y las formas de Koldo eran para verlas. Martínez Arrieta: "Si se siente incómodo, no se sienta compedido a responder a las preguntas". Koldo: "¿COMPEDIDO?". Parecía que le habían insultado. El presidente del tribunal: "Obligado". "Ah". En una de esas, Koldo se giró hacia Luzón, que algo habría comentado con Alberto Durán, el abogado del PP, que lidera la acusación popular. "Qué ha pasado ahí". De la Hoz –"Leti", que ha llegado a llamarla Koldo– intentaba tranquilizarlo: "Mírame a mí". Lo intentaba calmar porque tenían la difícil tarea de desacreditar a Víctor de Aldama. De la Hoz: "¿Alguna vez ha pronunciado la frase ‘que le den por culo a ZP’?". Duda. "No está en la causa". Ale, a otra cosa.

¿Y lo de las chistorras? Sí, algunas veces eran billetes de 500. Otras, chistorras de verdad ¿Y de dónde los sacaba? Los billetes, claro, porque las chistorras ya sabemos que de Navarra. Algunas del PSOE. Pam. Escuda la financiación del PSOE, pero acaba de lanzar un dardo al partido. Salvó a Ábalos momentáneamente, alargó su presunción de inocencia. Pero acaba de vender a Mariano Moreno Pavón, exgerente de la formación socialista – "Nunca pedimos billetes de 500 euros al banco"--. Pero usted tenía muchas chistorras. También vienen de la UCO ¿Cómo? "Al trabajar en el grupo de información de la Guardia Civil, a ellos les daban esos billetes. Ellos tenían problema para cambiarlos. Desde hace 15 años, he cambiado billetes". La UCO dijo que su entorno había ingresado 387.000 euros en efectivo sin justificar entre 2020 y 2022 coincidiendo con las adjudicaciones de compra de mascarillas. Eso ni se pregunta. ¿Y lo de Delcygate? "No está en la causa, no voy a hablar de la señora Delcy". Ya dijo algo en el Senado: "Yo de eso no hablo ni muerto".

Dieron las 18:40 horas. En el Supremo abunda el cansancio. El calendario se estira y los días se alargan. El escudero había salvado al caballero. Martínez Arrieta preguntó a Ábalos si estaba en condiciones de declarar tras nueve horas en la sala. No. Saltaron los aplausos en la sala de prensa. A casa. El lunes queda el plato fuerte, declara José Luis, el extodopoderoso.