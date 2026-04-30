Purga de Peramato: fulmina a la fiscal Lastra y promociona a la del cianuro

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha sustituido al frente de la Fiscalía Superior de Madrid a Almudena Lastra, la fiscal que declaró contra su predecesor en el cargo Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelación de secretos.

Teresa Peramato cunado prometió su cargo el pasado mes de diciembre calificó de "profunda herida" que debe "sanar" la condena a García Ortiz aunque tambien ha elogiado su labor. Por su parte, Lastra, en el juico por el que se condenó al ex fiscal general, testificó en su contra y reveló una conversación con García Ortiz en la mañana del 14 de marzo de 2024, cuando ya se había publicado el contenido de los correos que se investigan.

Según ha publicado ahora la Fiscalía sobre las propuestas de nombramiento "Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación".

De esta manera Peramato, tras el Consejo Fiscal de este jueves aparta a Lastra de su cargo y pasa a ser sustituida por María Isabel Martín López. Sobre esta fiscal, la Fiscalía ha precisado que "Peramato ha destacado su alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia, además de sus aptitudes de gestión y su conocimiento de las relaciones interinstitucionales".

Además, Pilar Rodríguez ha sido propuesta como Fiscal de la Sección de lo Social del Tribunal Supremo. Rodríguez se llegó a encontrar imputada en el caso del fiscal general del Estado hasta que en julio de 2025 la Sala de apelación del Tribunal Supremo ha decidió archivar su imputación.

"Peramato ha destacado su capacidad de gestión y liderazgo al frente de una fiscalía del tamaño de la madrileña, con la trascendencia que tienen muchos de los asuntos que se tramitan en ella", señala la Fiscalía sobre esta fiscal.

Esta fiscal apareció en un mensaje incautado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en que decía que se había quedado con ganas de echar "cianuro" a la nota de prensa que recogió las frases textuales de los correos electrónicos de la negociación reservada entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto.

De igual manera Peramato ha propuesto como Teniente Fiscal de la Fiscalía de Galicia a Pilar Fernández Pérez, esposa del exfiscal general. "Peramato ha destacado su conocimiento directo y profundo de todo el territorio gallego, de sus fiscalías territoriales y de la interlocución con las principales instituciones autonómicas, así como su solvencia técnica, su visión transversal del Ministerio Fiscal y su acreditado compromiso con la igualdad y la cohesión institucional", señala la Fiscalía.

Reacción de la Asociación de Fiscales

En un comunicado de prensa la Asociación de Fiscales (AF) ha manifestado su desacuerdo con las decisiones tomadas por Peramato y le ha recordado su promesa de "sanar heridas".

La postura de Peramato prescinde "del mérito y la capacidad acreditas en favor, no ya de la sintonía ideológica conforme a doctrina constitucional, sino de la adhesión personal e inquebrantable a quien ostenta u ostentó la condición de FGE", según la asociación.

De igual manera desde la AF han criticado las formas en las que la fiscal general realiza los nombramientos. La asociación precisa que "antes de comunicar al Consejo su decisión, diferentes medios de comunicación anuncian las propuestas definitivas, de manera que son los miembros del Consejo Fiscal los últimos en enterarse.