Rosana Laviada y Vanesa Vallecillo analizan con Federico Jiménez Losantos las Noticias de las 7 en Es la Mañana de Federico la última hora tras las declaraciones de Aldama en el juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama que amenaza con dinamitar el intento de Pedro Sánchez de ganar oxígeno apoyándose en la agenda internacional, justo a las puertas del arranque de la campaña electoral en Andalucía.

Suficiente para imputar a todo un Gobierno

Prometió no defraudar y lo cumplió. La declaración de Víctor de Aldama sitúa a Pedro Sánchez en la cúspide de una organización criminal dedicada a cobrar mordidas de empresas que se veían beneficiadas por adjudicación de concursos y favores diversos. A lo largo de siete horas y media de declaración ante el Tribunal Supremo, el comisionista cuantificó entre tres millones y medio y cuatro millones el dinero entregado a Koldo y Ábalos, sólo entre los años 19 y 20 esta cifra alcanzó el millón 800.000 euros. Tal y como ha explicado Aldama a través de un testimonio autoinculpatorio, él sólo buscaba notoriedad para poner sus negocios a otro nivel. Aldama llegó a explicar que entregó cantidades que alcanzaron los 250.000 euros en el Ministerio de Transportes y que cuando las empresas no tenían liquidez suficiente para hacer frente a los pagos, él mismo costeaba el día a día de los gastos de Ábalos haciendo entrega a Koldo de 10.000 euros al mes.

Durante la declaración de Aldama, éste se refirió a Koldo como un hombre de Sánchez y describió la relación entre éste y Pardo de Vera como algo más que amigos. Narra el comisionista que conoció del apetito sexual de Ábalos en México cuando Koldo le pidió durante un viaje que el ministro necesitaba relajarse. Respecto a Jéssica, cuenta Aldama que llegó a suponer un problema por sus exigencias una vez instalada en el apartamento de Plaza de España que sufragó su socio Escolano. En este punto narró que Ábalos no la dejaba porque la prostituta tenía vídeos grabados con contenido comprometido a nivel personal para el ministro.

Sánchez obsesionado con la internacional socialista que sabía del viaje de Delcy

Pedro Sánchez y su obsesión por la Internacional Socialista ha sido una de las frases más llamativas de la declaración de Aldama que sitúa a Koldo García al lado de Pedro Sánchez, con la libertad de llamar al presidente cuando considerara. Sostiene Aldama que el presidente era conocedor del viaje de Delcy Rodríguez a España y que él –como desveló Libertad Digital– se encargó de buscar casa y catering para la venezolana.

Describe la escena de Barajas como propia de Torrente y asegura que él llega a hacer las labores de intermediario con el que fuese presidente interino, Guaidó, porque a la ministra González Laya, Ábalos la consideraba una inútil. El comisionista explicó, también con detalle, como al expresidente Zapatero le sentó mal que él estuviese haciendo labores de intermediario con Venezuela.

Begoña, el IE y la ministra

Uno de los momentos más polémicos de la declaración es cuando Aldama se refiere a la relación que tiene la ministra María Jesús Montero, actual candidata a la Junta, y el ministro Ábalos. Éste intercede con la responsable de Hacienda a través de su segundo, Carlos Moreno, que accede a ayudar a Aldama con sus deudas y sacarle de las listas de morosos. Lista a la que regresó cuando comenzó a colaborar con la Justicia en este y otros procesos.

Durante la declaración Víctor de Aldama menciona de nuevo a Moreno, cuando relata el capítulo en el que le ofrecen inmuebles de la SEPI que finalmente se queda Begoña Gómez para hacer negocios con el Instituto de Empresa.