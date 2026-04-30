Un juzgado decidirá si las últimas elecciones internas de la Ertzaintza fueron un "escándalo" y se tienen que repetir

Un juzgado de Bilbao va a ser el encargado de determinar si las elecciones sindicales en la Ertzaintza deben ser anuladas y repetidas tras la demanda presentada por uno de los sindicatos que participaron en la misma. La organización sostiene que las elecciones estuvieron marcadas por "irregularidades graves" y las califica como el "mayor escándalo electoral" vivido en el cuerpo policial autonómico.

El procedimiento ha sido admitido a trámite por el Juzgado de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao, que ha fijado el juicio para el próximo 1 de junio. Será entonces cuando el sindicato exponga ante la Justicia lo que considera un proceso "carente de garantías democráticas" y "viciado desde su origen", según ha denunciado públicamente en varias ocasiones.

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE) ya había advertido desde el inicio del proceso, el pasado mes de marzo, de un contexto de "opacidad, desigualdad y falta de garantías". Según su versión, el sistema electoral "lejos de facilitar la participación, imponía obstáculos", generando "desconfianza" entre los agentes. El sindicato insiste en que estas irregularidades no fueron corregidas durante el desarrollo de las votaciones.

Entre las primeras anomalías señaladas, SIPE denunció un voto diferido convertido en una "carrera de obstáculos", así como la "falta de transparencia" en la designación de mesas electorales mediante sistemas informáticos "no auditados". También asegura que sufrió "restricciones" en su campaña electoral, con limitaciones para acceder a determinados centros de trabajo, especialmente en Guipúzcoa.

La demanda judicial va más allá y recoge hechos que el sindicato califica de "extraordinaria gravedad". Entre ellos, menciona la "manipulación del censo electoral", que habría pasado de 7.109 a 7.078 electores "sin procedimiento ni garantías", así como la "destrucción de votos ya emitidos" y la "alteración de las reglas en pleno proceso", lo que, a su juicio, vulnera derechos fundamentales.

SIPE también denuncia "errores graves en papeletas" que obligaron a suspender votaciones durante varios días y "restricciones arbitrarias" al voto diferido, además de la "falta de garantías de privacidad" para asegurar el secreto del sufragio. En su opinión, todo ello configura un proceso en el que "no ha existido igualdad entre candidaturas" ni las condiciones mínimas exigibles.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado la "nulidad total" del proceso electoral, la anulación de los acuerdos de la Junta Electoral y la convocatoria de nuevas elecciones "con plenas garantías legales, transparencia y equidad". La decisión final quedará ahora en manos del juzgado bilbaíno, que deberá valorar si las irregularidades denunciadas se dieron de verdad y si justifican repetir el proceso.

En las pasadas elecciones de la Ertzaintza el sindicato más votado fue EUSPEL (31,4% de los votos – 20 representantes y 19 personas delegadas), seguido de ESAN (30,19% de los votos - 20 representantes y 18 personas delegadas), ErNE (23,20% de los votos – 15 representantes y 14 personas delegadas), SIPE (6,41% de los votos – 4 representantes y 4 personas delegadas) y ELA (3,88% de los votos – 1 representantes y 2 personas delegadas).